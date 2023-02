Venäläinen toimittaja tuomittiin asevoimien häpäisemisestä, kertoi tatuoinnistaan

Moskovalainen tuomioistuin on määrännyt toimittaja Julia Starostinalle 50 000 ruplan (627 euron) sakon Venäjän ”armeijan häpäisemisestä”, kertoo uutissivusto meduza.

Starostina sai aiemmin helmikuussa syytteen, koska hän oli puhunut viime joulukuisessa haastattelussa tatuoinnistaan, jossa lukee ”sotaa vahvempi”. Hän oli myös todennut vastuuntuntoon viitaten, että ” minun ei pitäisi olla hiljaa, vaan tehdä jotain tämän (Ukrainan) sodan lopettamiseksi”.

Hän sanoi Agentstvonews-sivuston mukaan ottaneensa tatuoinnin muistaakseen, että ”rakkaus on sotaa vahvempi, ystävyys on sotaa vahvempi, lämpö on sotaa vahvempi ja että sota ei todellakaan ole maailman voimakkain asia”.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan hieman yli vuosi sitten helmikuussa. Venäjän duuma hyväksyi viime vuoden maaliskuussa lain, joka mahdollistaa ankarat rangaistukset Venäjän asevoimia koskevan ”väärän” tiedon levittämisestä. ”Valheellisen” armeijaan liittyvän tiedon jakamisesta voi joutua vuosikausiksi vankilaan.