Venäläinen sotilas raivoaa puhelimessa: Omat joukkomme tulittavat meitä

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on siepannut Itä-Ukrainan rintamalle lähetetyn venäläisen pakkovärvätyn ja naishenkilön välisen puhelinkeskustelun (jutun alla).

WarTranslated-sivuston englanniksi kääntämässä keskustelussa sotilas kertoo, kuinka mobilisoituja sotilaita lähetetään surman suuhun upseerien paetessa paikalta.

– Minulla ei ole enää elämää. Tämä paikka on lihamylly, sotilas sanoo vihaisena.

Nainen rauhoittelee miestä ja yrittää saada selvää hänen puheestaan.

Sotilas kertoo taistelusta, jossa ukrainalaiset hyökkäsivät heidän kimppuunsa.

– Ukrainalaisia oli edessä, vasemmalla ja oikealla. Ja komentajamme eivät halunneet vetäytyä. He käskivät meitä pitämään asemamme loppuun asti.

– Me lähetämme kuolleita sotilaita pois rintamalta paketeissa. Voitko kuvitella? 17 ruumista päivässä. H……i sentään, hän parahtaa kiukkuisesti.

Sotilaan mukaan huono ja karmea tilanne johtui Venäjän joukkojen omista virheistä. Hän mainitsee väärien koordinaattien antamisen viitaten ilmeisesti Venäjän tykistöön tai ilmavoimiin, minkä seurauksena iskut satoivat omien niskaan.

– Meidän omat joukkomme pistivät kaiken matalaksi, omat sotilaansa.

Sotilas kertoo, että liikekannallepanossa rintamalle lähetetyillä pakkovärvätyillä on puutetta kaikesta.

– Meillä ei ole yhtään mitään. Ei ole tarpeeksi vaatteita, ja ne ovat märkiä ja likaisia. Meille ei ole tuotu vettä kolmeen päivään. Vettä ei ole.

Hän kertoo, että heidän niin ikään palvelukseen määrätty upseerinsa on työskennellyt työnjohtajana koko ikänsä.

– Hän (upseeri) katselee meitä tyhjillä silmillä. Eilen hän sanoi, että meidän pitää vallata viljasiilo. Mutta miten ihmeessä me sen valtaamme, kun siellä on (ukrainalaisten) kolme konekivääriä, sotilas ihmettelee.

– Hän (upseeri) sanoi, että meitä on käsketty valtaamaan se. 17 pakkovärvättyä kuoli heti. Sitten meitä tulitettiin kranaatinheittimillä. Käännyimme takaisin, mutta upseeri oli jo häipynyt paikalta. Hän juoksi karkuun 500 metriä meidän edellämme.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt venäläissotilaat lähetetään Ukrainaan ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös majoituksen ja johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta.

Russian mobiks are having hard life on the Eastern front, as evidenced by this intercepted call. A panicked Russian soldier tells how mobiks are sent on suicide missions, while their officers run away. pic.twitter.com/BNWqhLaHsM

— Dmitri (@wartranslated) December 15, 2022