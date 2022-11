Venäläinen sotilas antautuu dronelle videolla

Venäläinen Wagner-ryhmään kuuluva sotilas on antaunut ukrainalaiselle drone-lennokille. Asiasta kertoo Ukrainan puolustusvoimat Twitterissä.

– Hänet oli poistettu yksikkönsä juoksuhaudasta, jolloin sotilas on huomannut dronen. Tämän jälkeen hän pudotti aseensa ja seurasi dronea Ukrainan asemiin, puolustusvoimat tviittaa.

Puolustusvoimat on julkaissut lyhyen dronen kuvaaman videon erikoisesta tilanteesta, joka on katsottavissa tämän jutun lopussa.

– Onko tämä ensimmäinen kerta sodankäynnin historiassa?, Ukrainan puolustusvoimat kommentoi tilannetta.

Is this for the first time in warfare history?

The Russian occupier from the so-called "Wagner Group" surrendered to the Ukrainian drone.

His unit threw him out of their trench, so he noticed the drone, dropped his gun, and followed the drone to the Ukrainian positions. pic.twitter.com/uK1EQVhzPL

— Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) November 27, 2022