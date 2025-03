Sotabloggaaja tilittää: Ruumispussit loppuvat kesken

Venäläisen sotabloggaaja Maxim Klimovin mukaan Venäjän armeijan tappiot Ukrainassa ovat niin valtavia, että kuolleille ei enää ole tarpeeksi ruumispusseja.

– Olemme todella kyllästyneitä ruumispussien pesemiseen, Klimov sanoo sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla (jutun alla) viitaten venäläissotilaiden sanomaan rintamalta.

Ukrainan sisäministerin entinen neuvonantaja Anton Herashtshenko on jakanut videon radiohaastattelusta X-palvelussa.

Klimovin mukaan Venäjän asevoimien tapa kuluttaa sotilasyksiköitä on ”painajaismainen”.

– He (sotilaat) keräävät ruumiit, kuljettavat ne Rostoviin, tuovat ruumispussit takaisin, pesevät ne ja niin se jatkuu edelleen.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 905 940 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022.

"We're tired of washing body bags. We're really tired of washing them."

Russian 'military expert' and 'Z-patriot' Maxim Klimov said that the losses in the Russian army are so huge that there are no longer enough bags for the dead. pic.twitter.com/wKk8I8Yyil

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 24, 2025