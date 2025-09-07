Venäläinen öljyputki ilmiliekeissä – Ukraina onnistui jälleen

Ukraina on onnistunut iskemään Venäjälle strategisesti tärkeään öljyputkeen ja öljynjalostuslaitokseen viime yönä. Iskuista saatujen videoiden perusteella ne olivat onnistuneita. Venäläinen öljyinfrastruktuuri näkyy olevan ilmiliekeissä.

– Ukrainan asevoimien esikunta vahvistaa yön aikana tehdyt iskut keskeisiin Venäjän kohteisiin: Bryanskissa sijaitsevaan 8-N öljyvarastoon, joka on osa merkittävää polttoaineputkilinjaa, sekä Krasnodarissa sijaitsevaan Ilskin öljynjalostamoon. Molemmat ovat elintärkeitä Venäjän armeijalle, Ukrainan sotaa seuraava NOELreports-tili kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ukrainska Pravda raportoi, että useita iskuja ja tulipaloja havaittiin pumppuaseman ja säiliöalueen läheisyydessä viime yönä. Räjähdyksistä ja tulipaloista huolimatta lopulliset vahingot eivät toistaiseksi ole tiedossa.

Lehden mukaan lineaarinen tuotanto- ja lähetysasema 8-N on osa Stalnoy Kon -öljyputkistojärjestelmää, jonka pumppauskapasiteetti on 10,5 miljoonaa tonnia öljyä. Laitos on strategisesti tärkeä Venäjän sotilasjoukkojen polttoainelogistiikan kannalta.