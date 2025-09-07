Verkkouutiset

Kuvakaappaus iskua kuvanneelta videolta.

Venäläinen öljyputki ilmiliekeissä – Ukraina onnistui jälleen

Puolustaja iski hyökkääjän strategisesti tärkeisiin kohteisiin.
Ukraina on onnistunut iskemään Venäjälle strategisesti tärkeään öljyputkeen ja öljynjalostuslaitokseen viime yönä. Iskuista saatujen videoiden perusteella ne olivat onnistuneita. Venäläinen öljyinfrastruktuuri näkyy olevan ilmiliekeissä.

– Ukrainan asevoimien esikunta vahvistaa yön aikana tehdyt iskut keskeisiin Venäjän kohteisiin: Bryanskissa sijaitsevaan 8-N öljyvarastoon, joka on osa merkittävää polttoaineputkilinjaa, sekä Krasnodarissa sijaitsevaan Ilskin öljynjalostamoon. Molemmat ovat elintärkeitä Venäjän armeijalle, Ukrainan sotaa seuraava NOELreports-tili kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Ukrainska Pravda raportoi, että useita iskuja ja tulipaloja havaittiin pumppuaseman ja säiliöalueen läheisyydessä viime yönä. Räjähdyksistä ja tulipaloista huolimatta lopulliset vahingot eivät toistaiseksi ole tiedossa.

Lehden mukaan lineaarinen tuotanto- ja lähetysasema 8-N on osa Stalnoy Kon -öljyputkistojärjestelmää, jonka pumppauskapasiteetti on 10,5 miljoonaa tonnia öljyä. Laitos on strategisesti tärkeä Venäjän sotilasjoukkojen polttoainelogistiikan kannalta.

