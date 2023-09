Venäläinen kenraali-kansanedustaja avautuu: Meille valehdellaan sodasta

Venäläinen evp-kenraali ja kansanedustaja Andrei Gurulev myöntää harvinaisessa puheenvuorossa rintaman tilanteen olevan erilainen kuin Venäjällä julkisesti kerrotaan.

Gurulev avautuu asiasta Telegram-kanavallaan. Hänen mukaansa Ukraina on vaihtanut taktiikkaansa ja sopeutunut Venäjän puolustuksiin. Kenraali-kansanedustaja sanoo ukrainalaisjoukkojen käyttävän nyt pienempiä yksiköitä ja oppineen pärjäämään aiemmin vaikeuksia aiheuttaneiden venäläisten miinakenttien kanssa.

– Kyllä, tämä tilanne pakottaa joukkojamme vetäytymään syvemmälle. Ei kauas, mutta joillain alueilla he menettivät jopa 10 kilometriä aluettamme [miehitettyä Ukrainaa]. Vihollinen on paikoin vallannut puolustusasemamme, jotka valmistelimme vahvasti omin käsin, Andrei Gurulev kirjoittaa.

Hän käy läpi Ukrainan vastahyökkäystä ja venäläisten puolustuslinjan murtumista. Gurulevin mukaan venäläisten on ollut tämän jälkeen mahdotonta käyttää helikoptereista ammuttavia panssarintorjuntaohjuksia, koska kopterit ovat nyt alttiina ukrainalaisten ilmatorjunnalle.

Gurulevin mukaan venäjän tykistö on parantanut laatuaan vastatulenkäytössä, mutta ukrainalaiset sopeutuvat siihenkin.

– Kaikki sen [Ukrainan] tykit on sijoitettu syvyyteen, johon meidän tykistömme ei yllä.

Ukrainan telatykit ovat Gurulevin mukaan niin ikään aiheuttaneet ongelmia venäläisille.

– Meikäläiset sanovat, että niihin on äärimmäisen vaikeaa, melkein mahdotonta, osua. Ne liikkuvat ja vaihtavat paikkaa toisen tähdätyn laukauksen jälkeen.

Gurulev valittaa myös ukrainalaisten tehokkaasta lennokkien käytöstä.

Hän päättää kirjoituksensa toteamalla, että sota tulee jatkumaan. Seuraavaksi evp-kenraali suitsuttaa venäläisten joukkojen voimaa, rohkeutta ja ammattitaitoa ja vakuuttaa omien voittoa. Hän toistaa myös Moskovan propagandaväitteen siitä, että koko Nato käy nyt sotaa Venäjää vastaan Ukrainassa.

Lopuksi Gurulev ottaa kuitenkin jopa hieman yllättäen kantaa siihen, miten virallinen Venäjä sotaa käsittelee.

– Voitamme joka tapauksessa, mutta eräs erittäin vakava ongelmamme erottaa meitä ja voittoa – valheet. Tätä on nyt vähemmän kuin sotilaallisen erikoisoperaation [Kremlin nimitys sodalle] alussa, mutta se on yhä läsnä.

Andrei Gurulevin mukaan valehtelua tapahtuu eri tasoilla ja siitä puhutaan joukkojen parissa.

– Valheelliset raportit johtavat ikävä kyllä huonoihin päätöksiin monella tasolla.

Jos tämä jatkuu, joutuvat venäläiset Gurulevin mukaan vaikeuksiin.

