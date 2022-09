Venäläinen aktivisti: Vladimir Putin rakensi diktatuurinsa lännen rahoilla

Virossa nykyisin asuva venäläinen aktivisti Jevgenia Tširikova ryöpyttää Postimees-lehden haastattelussa länsimaita presidentti Vladimir Putinin tukemisesta.

Varoitukset ovat Tširikovan mukaan kaikuneet kuuroille korville lännessä.

– On hyvin surullista, että olemme vaatineet kymmenen vuotta Euroopan parlamentissa ja parlamentaarisessa yleiskokouksessa (PACE), että eurooppalaiset lopettaisivat Putinin hallinnon ruokkimisen öljydollareilla, niin siitä huolimatta kaikki jatkui. Varoitimme, että tämä johtaa vielä sotilaalliseen konfliktiin, hirvittävään sotaan, hän kertoo.

– Sanoimme, että te annatte vallan kauhealle diktaattorille, joka muuttaa maan hallinnon fasistiseksi diktatuuriksi. Näin myös kävi. Olemme kymmenen vuoden ajan varoittaneet saksalaisia parlamentaarikkoja siitä. He sanoivat meille, että kuulimme asianne. Tämän jälkeen he kääntyivät toisaalle ja jatkoivat kättelyä Putinin kanssa.

Lännessä Putinin todellinen luonne on Tširikova on ymmärretty liian myöhään. Tuhoisat seuraukset näkyvät nyt.

– Kukaan ei osaa edes kertoa minulle, kuinka monta lasta on tapettu Ukrainassa. Kukaan ei pysty laskemaan, kuinka moni heistä on kuollut Mariupolin raunioihin. Ja tämä on hinta tekopyhästä länsimaisesta politiikasta, jonka tuomitsen itse lännessä asuvana jyrkästi.

Aktivistin mukaan venäläisten viisumikielto Eurooppaan on tehoton keino painostaa Putinin hallintoa.

– Haluatteko kuulla todella tehokkaan menetelmän? Älkää ruokkiko Putinin hallintoa! Sota on kestänyt puoli vuotta. Annatte hänelle miljoonia euroja joka päivä. Mitä tämä on? Tämä on tekopyhyyttä? Te annatte heille rahaa, jota käytetään ukrainalaisten lasten tappamiseen, venäläisaktivisti sanoo.