Venäjän ylpeys räjäytettiin taivaan tuuliin – S-400-ilmatorjuntajärjestelmä tuhoutuu videolla

Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa venäläisen S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän miehitetyllä Krimillä. Kyse on merkittävästä iskusta. Kyseessä on eräs Venäjän edistyneimmistä ilmatorjuntajärjestelmistä, jonka suorituskyvyillä Moskova on ylpeillyt pitkään.

Ukrainan asevoimat on julkaissut Telegramissa alta löytyvässä X:n päivityksessä olevan lennokkivideon hyökkäyksestä ja valtavasta räjähdyksestä.

Ukrainalaisten mukaan koko torjuntajärjestelmä kaikkine ohjuksineen ja miehistöineen tuhottiin. Isku tehtiin Tarhankutin niemellä Krimin läntisessä kärjessä lähellä Olenivkan kylää.

Ukraina on tehnyt viime aikoina toistuvia iskuja ympäri Krimiä.

Ukrainan sotilastiedustelu toteaa tiedotteessaan, että S-400-järjestelmiä on käytössä vain rajallinen määrä ja että kyse on merkittävästä iskusta venäläisille ja miehitetyn Krimin puolustukselle.

Spectacular operation by Ukrainian forces.

This morning an Ukrainian drone penetrated the Russian air defense and surveillance grid at Olenivka, in Russian-occupied Crimea. The drone documented the destruction of a full S-400 battery, along its crew.

