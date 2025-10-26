”Venäjän ydiniskun riski oli todellinen”

Venäjän ydinisku Ukrainassa oli aito uhka vuonna 2023, Naton ex-pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoo Svenska Dagbladetin haastattelussa.
Stoltenberg kuvailee ydiniskun mahdollisuutta ”epätodelliseksi” ja ”epämiellyttäväksi” kokemukseksi. Norjan valtiovarainministerinä tätä nykyä toimiva Stoltenberg kirjoittaa episodista myös juuri ilmestyneissä muistelmissaan.
Stoltenberg toimi Naton johdossa vuosina 2014-2024. Kirjassaan Stoltenberg kertoo vuonna 2023 saamansa tiedusteluraportin arvioineen Venäjän taktisen ydinaseen käytön riskin kohonneen Ukrainassa ”erittäin epätodennäköisestä” ”epätodennäköiseksi”. Epätodennäköinen tarkoittaa Stoltenbergin mukaan käytännössä 10-25 prosentin todennäköisyyttä, joten poissuljettuna vaihtoehtona Venäjän turvautumista ydinaseeseen ei Natossa pidetty.
Stoltenberg kertoo olleensa joka yö valmis heräämään Venäjän ydiniskusta kertovaan puheluun.
– Olen liian nuori muistamaan Kuuban kriisin, mutta silloin ydinsodan pelko kesti joitakin päiviä. Tämä kesti kuukausia, ex-pääsihteeri sanoo Svd:lle.
Stoltenberg ei kuitenkaan usko Venäjän nykytilanteessa suunnittelevan sotilaallista iskua mihinkään Nato-maahan. Laskutaitoisena Vladimir Putin tunnustaa lännen sotilaallisen ylivoimaisuuden, norjalainen arvioi.