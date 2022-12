Venäjän Wagner-sotilasyhtiöstä on tullut valtio valtiossa

Venäläisestä Wagner-sotilasyhtiöstä kertova dokumenttielokuva Wagner, Putin’s Shadow Army on saanut arvostetun ranskalaisen Albert Londres -journalistipalkinnon.

Elokuvan tekijät Alexandra Jousset ja Ksenia Bolšakova ovat onnistuneet keräämään runsaasti todistusaineistoa presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan Jevgeni Prigožinin perustaman palkka-armeijan vuosia jatkuneesta toiminnasta Ukrainassa, Syyriassa, Libyassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa.

– Vuonna 2018 murhattiin kolme Keski-Afrikan tasavallassa työskennellyttä venäläistoimittajaa, joukossa myös henkilökohtaisesti tuntemani kollega. Heidät löydettiin luotien lävistäminä ojasta. Halusimme tietää, mitä olisi voinut tapahtua ja mitä he olivat siellä tekemässä, Bolšakova kertoo ranskalaislehti Le Figaron haastattelussa.

Wagner-yhtiö on hänen mukaansa pitänyt pitkään matalaa profiilia, mutta nyt se on näkyvästi läsnä niin Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungissa Banguissa kuin Pietarissakin, jonne on vastikään avattu sen uusi pääkonttori.

– Wagneria johtava oligarkki Jevgeni Prigožin on esiintynyt usein somessa julistautuen ryhmän isäksi ja kertoen sekaantuneensa vaaleihin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hän on muuttanut strategiansa täysin yhdessä vuodessa, Bolšakova sanoo.

Kremlin sotakoira

Bolšakova pitää ilmeisenä, että Prigožinilla on myös poliittista kunnianhimoa.

– Hän on sotakoira, jolla on painoarvoa Venäjän politiikassa Tšetšenian tasavallan johtajan Ramzan Kadyrovin tavoin. Hänellä on yhteyksiä korkea-arvoisiin henkilöihin puolustusministeriössä, jolta hän saa sekä varusteita että logistista ja sotilaallista apua. Ei ole poissuljettua, että hän haluaa edetä pidemmälle myös kansallisella tasolla, Bolšakova toteaa.

Wagnerista on hänen mukaansa kehittynyt eräänlainen valtio valtiossa – yritys. joka toimii käsi kädessä Venäjän puolustusministeriön kanssa.

– Kyse ei ole yksityisestä sotilasyhtiöstä sanan klassisessa merkityksessä, vaan se on logistisesti riippuvainen valtion rakenteista, ja nämä yhteydet ovat nykyisin entistä tiiviimpiä, hän sanoo.

Afrikassa ja Lähi-idässä Prigožin haluaa hänen mukaansa päästä käsiksi alueen mineraalivaroihin – öljyyn ja maakaasuun Syyriassa, kultaan ja timantteihin Keski-Afrikan tasavallassa. Ukrainassa Wagner operoi vahvistaakseen Prigožinin poliittista vaikutusvaltaa.

– Imagon kannalta on erittäin tärkeää, että se on läsnä tällä alueella. Tämä on myös tapa osoittaa äärimmäistä lojaalisuuttaan suurelle johtajalle. Wagnerista ja sen voittamattomista, koko maailmaa pelottelevista taistelijoista on tullut Venäjän tavaramerkki.