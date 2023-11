Venäjän viranomaisten väitetään pidättäneen 150 tulijaa Karjalassa

Venäjän viranomaisten väitetään pidättäneen yhteensä 150 Suomen rajalle pyrkijää Karjalassa. Asiasta on kertonut venäläinen RBC.

Karjalan aluejohtaja Artur Parfentshikov kertoi eilen Telegramissa, että matkustusasiakirjarikkomuksiin syyllistyneitä siirtolaisia on pidätetty Vartiuksen raja-aseman lähellä. Myös venäläinen Fontanka väitti aiemmin artikkelissaan, että Suomeen pyrkiviä on otettu kiinni.

Parfentshikovin mukaan paikalle aiemmin pystytetty turvapaikanhakijoiden lämmittelypiste on purettu, koska raja-alueelle ei ole kerääntynyt enempää tulijoita.

Aluejohtaja väitti Venäjän viranomaisten toimivan asianmukaisesti. Hän myös toisti päivityksessään venäläisiä propagandaväitteitä, joiden mukaan ”läntinen naapuri” eli Suomi on vastuussa itärajan siirtolaistilanteesta ”rikkomalla omia maahanmuuttopolitiikan sääntöjään”.

Suomalaistietojen perusteella itärajalla on käynnissä venäläinen vaikuttamisoperaatio, johon liittyy myös runsaasti infosotaa. Venäjän mediassa ja virallisissa lausunnoissa on viime aikoina pyritty väittämään, ettei Venäjän viranomaisilla ole roolia siirtolaisvirran järjestämisessä. Lisäksi Suomea on ryöpytetty raja-asemien sulkemisesta.