IL: Korvasieniä ei suositella enää syötäväksi

Korvasieni on poistettu suositeltavien ruokasienten listalta, kertoo Iltalehti. Käsittelemätön korvasieni sisältää luontaisesti gyromitriini-nimistä myrkkyä ja aiheuttaa akuutin myrkytystilan. Gyromitriini ja sen aineenvaihduntatuotteet ovat myös syöpävaarallisia yhdisteitä.

Ruokaviraston mukaan sienen huolellisesta esikäsittelystä, eli suositellusta kahdesta keittokerrasta huolimatta, siihen jää edelleen osa myrkystä. Niin kutsuttu ryöppäys eli nopea kiehautus on poistunut sienen käsittelyohjeena jo aikaisemmin.

Jatkuvaa tai useiden peräkkäisten korvasieniaterioiden nauttimista ei suositella, sanoo Ruokaviraston jaostopäällikkö Sari Sippola.

Keskisuomalaisen mukaan Ruotsissa on havaittu, että osa korvasienten gyromitriinistä on ei-vesiliukoisessa muodossa. Siksi sieniin jää myrkkyä keittokerroista huolimatta. Lehden mukaan Ruotsin elintarvikevirasto neuvoo nykyisin olemaan käyttämättä korvasientä ravintona.

Myös Suomessa Ruokavirasto on ottanut korvasienet tarkasteluun. Käynnissä on korvasienen riskinarviointi, jonka on määrä valmistua kevään aikana.