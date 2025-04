Suomalaisten pääsiäisen perinteissä selvä muutos

Suomalaisten pääsiäisen viettoon on ilmaantunut vanhojen perinteiden sekaan useita uudenlaisia sävyjä, kertoo S-ryhmän tuore myyntidata.

Moni suomalainen sai todennäköisesti menneenä palmusunnuntaina virpomisoksaksi tekopajunoksasta tehdyn taideteoksen. Tekopajunoksien myynti on kasvanut huhtikuussa jo yli 200 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna tekopajunoksia myytiin pääsiäisen tienoilla noin 11 000 kimppua.

Prisman kodin myyntipäällikkö Matti Viitanen näkee yhtenä syynä pääsiäisperinteen muutokseen ihmisten kasvavan tietoisuuden ympäristöstä.

– Pajunoksien keräily on monelle rakas perinne, mutta harva muistaa, että niiden katkominen ei kuulu jokaisenoikeuksiin. Kasvavasta tai tuulen maahan kaatamasta tuoreesta puusta ei saa rikoslain mukaan taittaa oksia ilman maanomistajan lupaa. Pajut ovat myös pörriäisten ravintoa, ja ihmisten kasvava huoli pölyttäjistä saattaa osaltaan näkyä oksien myynnissä. Kierrossa tekovitsat kestävät seuraaviinkin pääsiäisiin, Matti Viitanen sanoo S-ryhmän tiedotteessa.

Myös pääsiäiseen tiiviisti kuuluvat narsissit halutaan hankkia yhä useammin tekokukkina, sillä niiden myynti on kasvanut yli 40 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Aidot narsissit puolustavat kuitenkin suosiotaan: viime vuonna pääsiäisviikolla S-ryhmä myi yli 600 000 ruukkunarsissia.

Nostalginen herkku teki paluun

S-ryhmän myyntidatan mukaan suklaamunakauppa käy tällä hetkellä odotettuakin paremmin. Suklaamunissa suomalainen suosii entistä kookkaampia herkkuja, sillä yhä useampi ostaa melko reilun, 60 gramman kokoisia pääsiäismunia.

Jo toista vuotta perättäin munajahdissa on myös yllättävä asiakasryhmä.

– Hieman yllättäen opiskelijat ovat innostuneet ostamaan yllätysmunia erityisen paljon jo toista pääsiäistä peräkkäin. Tähän syynä ovat Hello Kitty – ja My little Pony -yllätysmunat, sillä ne kätkevät sisälleen asian, jota jokainen haalareihin pukeutuva opiskelija havittelee: haalarimerkin, kertoo makeisista vastaava myyntipäällikkö Mikko Kovalainen S-ryhmän marketkaupasta.

Samalla pöytiin on palannut tuulahdus menneisyydestä.

– Ehkäpä se suurin yllättäjä on kuitenkin ollut Fazerin nostalginen Ananas-karkkipussi, joka tuli tänä pääsiäisenä takaisin markkinoille. Tämä on noussut nyt pääsiäissesonkina selväksi suosikiksi perinteisten suklaiden rinnalle. Nostalgia selvästi myy, Mikko Kovalainen toteaa.

Herkkujen lisäksi suomalaisten pääsiäiseen kuuluu vuodesta toiseen tankoparsa, sitruuna sekä yrtit kuten minttu ja rosmariini.

– Pääsiäisviikolla mintun myynti Prismoissa kasvoi 3,5-kertaiseksi ja rosmariinin yli 5-kertaiseksi verrattuna normaaliin viikkoon. Tätä selittää se, että rosmariini on erityisesti lampaan kanssa suosittua, mutta sopii myös juomiin ja leivonnaisiin. Samalla voidaan todeta myös sitruunasta tulleen pääsiäispöydän vakiovieras, sillä pääsiäinen on vapun jälkeen vuoden toiseksi suurin sitruunan myyntiviikko. Pääsiäinen on tänä päivänä myös lähtölaukaus mansikkakaudelle, kertoo hedelmistä ja vihanneksista vastaava myyntipäällikkö Katarina Vikman S-ryhmän marketkaupasta.