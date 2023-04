Venäjän mediassa on viime päivinä käsitelty närkästyneeseen sävyyn venäläisten diplomaattien karkotuksia länsimaista. Ruotsi julisti alkuviikosta viisi venäläisdiplomaattia epätoivotuiksi henkilöiksi epäillyn vakoilutoiminnan vuoksi.

Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt paljastivat yhteishankkeessaan kymmenien venäläisten tiedustelu-upseerien henkilöllisyyden. Norja karkotti aiemmin huhtikuussa 15 vakoilusta epäilyä venäläisdiplomaattia. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kuvaili päätöksiä ”Venäjän demonisoinniksi”.

Valtio-omisteisen Rossija 1 -kanavan keskusteluohjelmassa sanottiin, että ”erityissotilasoperaation” eli Ukrainan sodan alkamisen jälkeen jo yhteensä yli 600 venäläisdiplomaattia on karkotettu länsimaista. Lukeman odotetaan kasvavan pian noin 700 henkilöön.

– Kuinka reagoimme tähän? No, pääasiassa olemme tehneet joitakin lausuntoja, sotilasasiantuntija Igor Korotshenko sanoi.

Hänelle vastattiin, että myös Kreml on ilmoittanut ”symmetrisesti” samankaltaisista karkotuksista. Igor Korotshenko toivoi Venäjän olevan jatkossa aloitteellisempi ja tehdä selväksi, ettei maa pelkää eskalaatiota.

– On selvää, kuka päävihollisemme on, kuka ideologi on, missä aivot ovat. Se on Britannia, sotilasasiantuntija väitti.

Hän kehotti Kremliä tekemään poliittisen päätöksen, jonka myötä 70–80 prosenttia Britannian diplomaateista karkotettaisiin Venäjältä, mukaan lukien Britannian suurlähettiläs.

– Käynnistetään tällainen sotilaallis-poliittinen kriisi! Mikä meitä estäisi, Korotshenko jatkoi.