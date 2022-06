”Venäjän valtio romahtaisi, jos tappio myönnetään”

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö, prikaatikenraali Kyrylo Budanov sanoo maan asevoimien tehneen taktisen vetäytymisen Sjeverodonetskin kaupungista viikkokausia kestäneiden ankarien taisteluiden jälkeen. Tavoitteena oli välttää Mariupolin kaltainen saarrostus.

Venäjän massiivinen tykistötuli on tuhonnut kaupungin lähes kokonaan. Puolustajat siirtyivät Donetsjoen toisella puolella sijaitsevaan Lysitšanskiin, jonne on vaikea edetä idästä päin.

– Tämä oli ehdottomasti oikea päätös, taktinen uudelleenjärjestäytyminen, Kyrylo Budanov sanoo Financial Timesille.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa tuhonneensa ajoneuvosaattueita, jotka yrittivät ylittää jokea ponttoonisiltoja pitkin. Tällä hetkellä suurimpana uhkana ovat kaakosta etenevät venäläisjoukot.

Budanov huomauttaa rintamalinjan olevan nyt 2 400 kilometriä pitkä, mikä vetää vertoja toisen maailmansodan mittakaavalle itärintamalla.

Vastarintataistelijoiden hyökkäykset ovat kiihtyneet viime viikkoina Venäjän miehittämillä alueilla. Hersonissa tehtiin hiljattain kaksi autopommi-iskua, jotka surmasivat miehittäjien nimittämän aluehallintojohtajan.

Tiedustelujohtaja arvioi, että Venäjä tulee jatkamaan taistelua viimeiseen asti, sillä panokset sodassa ovat erittäin korkealla.

– Jos Venäjä nyt myöntää, etteivät he pysty voittamaan Ukrainaa… se ei olisi vain järjestelmän romahdus, vaan koko valtion romahdus, Kyrylo Budanov toteaa.

Hänen mukaansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin terveydentila selittää osaltaan hyökkäyksen aloittamista helmikuussa. Julkisuudessa on liikkunut tietoja Putinin väitetystä syöpäsairaudesta.

– Olemme saaneet käsiimme kaikki hänen diagnoosinsa, Budanov jatkaa.

