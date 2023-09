Venäjän valtapuolueen toimisto räjäytettiin miehitetyllä alueella

Melitopolin laillinen pormestari Ivan Fedorov kirjoittaa Telegramissa saaneensa kaupunkinsa asukkailta vahvistuksen, että ukrainalaispartisaanit räjäyttivät Venäjän valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän puoluetoimiston Melitopolissa.

Keski-Venäjän Penzasta saapuneet puoluevirkailijat olivat saapuneet Melitopoliin laatimaan ”vaalituloksia”. Venäjällä järjestetään sunnuntaina 10. syyskuuta aluevaalit, jotka koskevat myös Venäjän Ukrainalta miehittämiä alueita. Miehitetyillä alueilla ”ennakkoäänestys” on ollut käynnissä jo 31. elokuuta alkaen.

– Melitopolin asukkaat lisäävät: Melitopolilla on hädin tuskin aikaa ottaa vastaan palaneita miehittäjiä. Mutta tähän liittyy eroavaisuus. Toiset päätyivät sairaalaan ja toiset suoraan ruumishuoneelle, kirjoittaa Fedorov.

Ivan Fedorov kertoo venäläismiehittäjän pommittavan melitopolilaisia tekstiviesteillä, joissa kutsutaan äänestämään Yhtenäistä Venäjää. Tämän lisäksi ”vaalilautakuntien jäsenet” kiertävät aseistettuina läpi taloja näyttämässä, mihin kohtaan pitää vetää viiva vaalilipukkeessa.

Lisäksi miehittäjä vie kunnallisyritysten työntekijöitä äänestämään suurina joukkoina, jotta voitaisiin kuvata videoaineistolle runsasta ”äänestysaktiivisuutta”.

– Asukkaillamme ei ole mitään halua osallistua tähän ”elokuvaan” ja he yrittävät kaikin tavoin välttää ”äänestämistä”, toteaa Fedorov.

Sosiaalisessa mediassa on muun muassa julkaistu kuva viestistä, jossa venäläinen kertoo järkyttyneensä nähtyään Melitopolissa uurnaan jätetyn äänestyslipun, johon on kirjoitettu ”odotamme Ukrainan asevoimia”.

Oh my! Smne wrote a line that reads “Waiting for the Ukrainian Armed Forces” on this piece of paper that was used to produce a “ballot” for today’s “elections” in Melitopol. The woman who posted this is outraged. “Who do I reach out to?”

You’ll find out soon, babe pic.twitter.com/Ia4NGNA3Hq

— Lesia Dubenko (@LesiaLVD) September 8, 2023