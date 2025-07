Venäjän väitetään tulittaneen omaa matkustajakonettaan

Sosiaalisessa mediassa leviää väitteitä, joiden mukaan Venäjän ilmapuolustus olisi tulittanut vahingossa Aeroflotin Minskistä Moskovaan matkalla ollutta matkustajalentokonetta. Tietoa ei ole toistaiseksi vahvistettu.

Maanpaossa oleva toimittaja ja Venäjän duuman entinen jäsen Aleksandr Nevzorov kertoo, että tapaus sattui perjantain vastaisena yönä Moskovan Šeremetjevon kansainvälinen lentoaseman lähestymisalueella. Hänen mukaansa konetta on väitetysti ammuttu Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmällä.

– Alustavien tietojen mukaan kone sekoitettiin virheellisesti ukrainalaiseen miehittämättömään lennokkiin, Nevzorov kirjoittaa.

– Lentokone sai lieviä vaurioita, mutta miehistö onnistui laskeutumaan turvallisesti. Matkustajista kukaan ei loukkaantunut, hän kertoo väitteistä.

Nevzorovin mukaan tapahtumasta on käynnistetty virallinen tutkinta. Paikalle on hänen tietojensa mukaan saapunut Valko-Venäjän syyttäjänviraston edustajia.

– Odotamme virallista vahvistusta tai kumoamista, hän toteaa.

