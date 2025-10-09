Verkkouutiset

Venäläinen sotilaspoliisi vaurioituneen rakennuksen edessä Ukrainan Donetskissa 27. syyskuuta. AFP / LEHTIKUVA / ANDREY BORODULIN

Venäjän vaarallinen käänne: Tämä vaatii liikekannallepanon

  • Julkaistu 09.10.2025 | 09:12
  • Päivitetty 09.10.2025 | 10:13
  • Venäjä
Kremlin paineet voivat mepin mukaan johtaa "nyt tai ei koskaan" -ajatteluun.
Geostrateginen tilanne on ajautumassa hyvin vaaralliseen vaiheeseen, kirjoittaa europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP.). Venäjä lähestyy tienhaaraa sodassa, jossa ei ole enää strategista järkeä.

– Rikkiammutun Donetskin valtaaminen on hyödytön tavoite, Moskova tietää tämän. Joka päivä Ukrainan iskut selustaan lisäävät kustannuksia, Aaltola kuvailee X-ketjussaan.

Hänen mukaansa Putinin hallinto on yhä enemmän siirtymässä sodan ”juurisyy”-tavoitteeseen: lännen heikentämiseen.

– Se on johdonmukainen osa tarinaa, jossa Venäjä väittää olevansa sodassa lännen kanssa. Drone- ja sabotaasioperaatiot ovat osa tätä valmistelua, Aaltola toteaa.

– Moskova on tilanteessa, jossa sisäiset paineet pakottavat tuplaamaan panokset, vaikka resurssit ovat rajalliset. Tämä vaatii liikekannallepanon, Aaltola arvioi.

Länsi taas on tällä hetkellä heikompi kuin kahden, kolmen vuoden päästä.

– Aikaikkuna on nyt tai ei koskaan. Tämä tekee hetkestä poikkeuksellisen vaarallisen.

Uusimmat
