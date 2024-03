Vaalivaikuttamisen skandaali ravistelee EU:ssa

Venäjän vaalivaikuttamiskampanja ravistelee Eurooppaa ja Venäjän epäillään vaikuttavan EU:n päätöksentekoon maksettujen europarlamentaarikkojen kautta, uutisoi Politico.

– Tämä vahvistaa epäilymme, että Kreml käyttää mediaksi tekeytyviä kyseenalaisia sivustoja ostaakseen vaikutusvaltaa, Euroopan komission varapuheenjohtaja Věra Jourová sanoo Politicon Brussels Playbookille.

Skandaali syntyi keskiviikkona, kun Tshekin hallitus asetti sanktioita Voice of Europe -nimiselle uutissivustolle, joka on hallituksen mukaan osa Venäjän vaikuttamisoperaatiota. Belgian pääministeri Alexander De Croo puolestaan kertoi torstaina, että Venäjä on lähestynyt Euroopan parlamentin jäseniä ja maksanut heille Venäjän propagandan levittämisestä.

Tshekin ulkoministeriö on asettanut sanktioita ukrainalaisoligarkki Viktor Medvedchukille, joka on Venäjän presidentti Vladimir Putinin liittolainen. Lisäksi itse Voice of Europe -sivusto ja Artem Pavlovich Marchevskyi -niminen henkilö ovat osallisia vaikuttamiskampanjassa. Tshekkiläisviranomaisten mukaan Medvedchuk suoritti vaikuttamisoperaatiota Tshekissä Venäjältä käsin Voice of Europe -sivuston kautta.

Uusi Venäjän vaikuttamiskampanja ilmeni tässä vaiheessa, kun eurovaaleihin on aikaa enää alle kolme kuukautta. Jourován mukaan Euroopalla ei ole varaa olla yhtä askelta presidentti Putinin takana, vaan on iskostettava mieleen, että Venäjä pyrkii disinformaatiolla ja häirinnällä jakamaan Eurooppaa.

Voice of Europen nettisivut ovat tällä hetkellä poissa käytöstä, eikä sen X-tilillä ole julkaistu mitään keskiviikon jälkeen. YouTube-sivulta löytyy videoita europarlamentaarikoista, joista pääosa edustaa eurokriittisiä äärioikeistoryhmiä.