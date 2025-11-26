Ukrainan miehitystutkimuskeskuksen johtaja, entinen Mariupolin pormestari Petro Andrjuštšenko on jakanut viestipalvelu Telegramissa Venäjän uuden valtiollisen kansallispoliittisen strategian. Vladimir Putin vahvisti vuoteen 2036 asti voimassa olevan strategian asetuksellaan eilen 25. marraskuuta.

Strategian kohdissa 26 ja 27 kuvaillaan Luhanskin, Donetskin, Hersonin ja Zaporižžjan yksipuolisen alueliitoksen Venäjään syksyllä 2022 olleen osa ”samaa historiallisten Venäjän alueiden uudelleenyhdistämistä” kuin Krimin ja Sevastopolin liittäminen vuonna 2014.

– Venäjänkielistä väestöä suojellaan Venäjään uudelleenliitetyillä alueilla. Ukrainan uusnatsistisen hallinnon vuosia harjoittama syrjintä ja etnis-uskonnollinen väkivalta loivat mahdollisuuden palauttaa näiden alueiden historiallinen yhteys Venäjään, väittää strategia.

Kohdan 30 mukaan kansallispoliittisten tavoitteiden ”toteutus vuosina 2012–2025 osoittautui tehokkaaksi ja mahdollisti Venäjän federaation poliittis-yhteiskunnallisen vakauden ja monikansallisen Venäjän federaation (Venäjän kansakunnan) yhtenäisyyden”.

Strategia samaistaa venäjänkielisyyden venäläisyydeksi ja samaistaa Venäjän federaation Venäjän kansakuntaan.

Kohdan 31 mukaan mukaan ulkovallat yrittävät hajottaa Venäjän kansallisen yhtenäisyyden lietsomalla kansallisuuksien ja uskontojen välisiä ristiriitoja. Ulkovallat levittävät ”radikaaleja ajatuksia” ja ”russofobiaa” Venäjän kansalaisten parissa.

Strategian mukaan ”russofobia lisääntyy kansainvälisesti”. Venäjän kieltä ja kulttuuria ”mustamaalataan”, ”historiallista totuutta vääristellään” ja ”Venäjän merkitystä” maailmanhistoriassa ja ennen kaikkea ”suuressa isänmaallisessa sodassa” pyritään ”tuhoamaan”. Kaikkea tätä vastaan tulee taistella.

Erityisesti ”venäläisvastainen propaganda” on pahinta Donetskin, Luhanskissa, Zaporižžjassa ja Hersonin alueilla. Ratkaisuksi tarjotaan ”yleisvenäläisen kansallistunteen” vahvistamista eli käytännössä venäläistämistä. Tämä koskee erityisesti miehitettyjen alueiden nuorempia ukrainalaispolvia.

”Venäläiset piilottelematta valmistautuvat seuraavaan sotaan”

Andrjuštšenko ehdottaa strategiaa luettavaksi niille, jotka ”ajattelevat Venäjän olevan valmis rauhaan ja tekemään myönnytyksiä sekä ymmärtäneen uhat ja rauhoittuvan”.

– Venäjän federaation pääuhat ovat ”russofobia” ja ”epäystävällisten” maiden toiminta, ja niitä vastaan Venäjän federaatio taistelee. Ukrainan osittainen miehittäminen on aiemman strategian menestyksekästä toteuttamista. Lasten työstäminen osaksi ”kansakuntaa” on ensisijaista, kiteyttää Andrjuštšenko ja jatkaa:

– Juurikaan piilottelematta he valmistautuvat virallisesti seuraavaan sotaan. Ja Baltian maat ovat ehdottoman oikeassa, kun ovat huolissaan seuraavasta hyökkäyksestä.

Hänen mukaansa tämä strategia tulisi ”erikseen näyttää meidän eurooppalaisille kumppaneillemme, jotka alkoivat yllättäen tukea venäläisten suunnitelmaa [Donald] Trumpin varjossa.”