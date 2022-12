Venäjän tiedottaja nimittelee Ukrainan presidenttiä alatyylisesti

Venäjän ulkoministeriön tiedotusosaston johtaja Marija Zaharova kutsuu videolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyia paskiaiseksi [son of a b—h].

Marija Zaharovan mukaan Yhdysvallat käyttää Ukrainan presidenttiä Venäjän vastustamisen välineenä.

– Tämä [USA:n] pseudo-demokraattinen lähestymistapa lisää entisestään sallivuuden ja rankaisemattomuuden tunnetta Kiovassa ja ajaa sen erittäin vaarallisiin askeliin, joilla on arvaamattomia seurauksia, Zaharova toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili keskiviikkona Washingtonissa ja piti muun muassa puheen Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.

– Diplomatiaa venäläiseen tyyliin, Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashenko kommentoi Zaharovaa twitterissä.

Press-secretary of Russian foreign affairs ministry calls Zelenskyy and "instrument" and "son of a b…"

Diplomacy, Russian style. pic.twitter.com/FQjehqtCIu

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 22, 2022