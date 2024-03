Venäjän ulkoministeri vaati suurlähettiläitä puhutteluun – kukaan ei mennyt

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kutsui kaikki Moskovassa toimivien EU-maiden lähetystöjen suurlähettiläät puhutteluun, kertoi uutistoimisto Tass maanantaina. Lavrov kertoi asiasta Imeretin alangolla lähellä Sotšia järjestetyllä nuorisofestivaalilla pitämässään puheessa.

Lavrovin mukaan puhuttelun aiheena oli, että Venäjä on hankkinut todisteita siitä, että EU-maat yrittävät puuttua Venäjän presidentinvaaliin. Lavrovin mukaan EU-maat käpälöivät vaaleja yrittämällä tukea järjestäytymätöntä oppositiota erilaisilla projekteilla.

Kaksi päivää ennen puhuttelua Lavrov kertoi saaneensa viestin, jossa ilmoitettiin, että lähettiläät ovat päättäneet jättää tulematta.

– Voitteko kuvitella diplomaattisuhteita sellaisten valtioiden kanssa, joiden lähettiläät pelkäävät kohdata ulkoministerin sellaisessa maassa, johon ovat akkreditoituina? Oletteko koskaan nähneet mitään sellaista, Lavrov jatkoi.

Suomen ulkoministeriöstä vahvistetiin tiistaina Verkkouutisille, että muiden EU-maiden tavoin Suomi kutsun tapaamiseen ulkoministeri Lavrovin kanssa 27. helmikuuta.

– EU-maat tekivät yhdessä päätöksen, ettei tapaamiseen osallistuta, ulkoministeriö toteaa.

Lavrovin alainen, Venäjän ulkoministeriön viestintävastaava Maria Zaharova tuohtui ulkoministeriä järkyttäneestä päätöksestä. Zaharova kommentoi tiistaina, että Nato-maiden suurlähettiläät käyttävät aikansa vain yhteen asiaan.

– Ensinnä he sekaantuvat maamme sisäisiin asioihin. Toiseksi: he ovat kirjaimellisesti lavastaneet tapahtumia, jotka myös liittyvät maamme sisäisiin asioihin sekaantumiseen, Zaharova sanoi Tassin mukaan.

Vielä ärhäkkäämmin loukkaantui Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen pääministeri ja presidentti Vladimir Putinia presidenttinä vuodet 2009-2012 tuurannut Dmitri Medvedev.

– Todellisuudessa kaikki nämä lähettiläät tulisi potkia ulos Venäjältä, Medvedev kirjoitti viestipalvelu X:ssa.

– Nämä eivät ole oikeita lähettiläitä vaan poliittisia imbessiilejä, jotka eivät ymmärrä oikeita tehtäviään, Medvedev jatkoi ryöpytystään päättäen sen latinankielisiin lauseisiin: Europa mortua est, gloria magistratus. Suomeksi: Eurooppa on kuollut, kunnia hallinnolle.

Ambassadors of the EU states to Russia declined a meeting with the Russian minister of foreign affairs. Allegedly, following some advice from Brussels. This goes totally against the very idea of existence of diplomatic missions and assignments of ambassadors.

In reality, all…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 4, 2024