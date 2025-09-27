Verkkouutiset

Kuvakaappaus / YouTube

Venäjän tv:ssä hyytävä vihjaus myrkytyksistä

  • Julkaistu 27.09.2025 | 10:00
  • Päivitetty 27.09.2025 | 10:00
  • Venäjä
Propagandisti syyttää länsimaisia asiantuntijoita Ukrainan onnistuneista iskuista.
Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla vihjaillaan länsimaisten sotilasasiantuntijoiden myrkyttämisellä, Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitor -kanavaa Youtubessa ylläpitävä toimittaja Julia Davis kertoo viestipalvelu X:ssä.

Omaa televisio-ohjelmaa Venäjällä juontava propagandisti Vladimir Solovyov kommentoi ohjelmassaan Ukrainan viimeaikaisia onnistumisia iskuissa Venäjän öljysektoria vastaan. Solovyov väittää Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entisen komentajan, kenraali evp. Ben Hodgesin olevan toimija iskujen takana.

Propagandisti vihjaa suoraan, että Hodges tulisi myrkyttää. Hän viittaa Britanniassa tapahtuneeseen Sergei Skripalin murhayritykseen vuonna 2018. Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov myrkyttivät Skripalin novitsok-hermomyrkyllä Salisburyssä, mutta Skripal selvisi yrityksestä hengissä. Useita sivullisia kuoli myrkytysoireisiin.

Petrov ja Boširov väittivät olleensa turistimatkalla Britanniassa ja tulleensa katsomaan Salisburyn kategraalia.

Ohjelmassaan Solovyov mainitsee Petrovin ja Boširovin nimeltä lähetyksessä ja vihjaa, että heidän tulisi katsella myös muita paikkoja Salisburyn katedraalin lisäksi.

Myös europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola (kok./epp.) kiinnittää huomiota propagandistin puheisiin.

Hän näkee puheissa suuremman vaaran riskin.

– Venäjällä on mustalista, jonka piiriin kuuluu tuhansia ihmisiä Euroopassa. Se oli suhteellisen passiivinen lista. Sen operationalisoimisella tässä uhataan, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

