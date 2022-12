Venäjän tv:ssä esitellään: Hyvällä säällä voimme moninkertaistaa ydinaseen voiman

Venäläisen propagandisti Vladimir Solovjovin televisio-ohjelmassa on jälleen puhuttu ydinaseista.

Solovjov kysyy everstiluutnantilta, mitä mieltä hän on taktisten ydinaseiden käyttämisestä.

– No, minulla on myönteinen näkemys asiasta, everstiluutnantti vastaa jutun alta löytyvällä videolla.

Taustalla näytetään Moskovan säätiedotusta. Myös everstiluutnantti alkaa puhua polveilevasti sääolosuhteiden vaikutuksesta ydinaseiden tehoon.

– Voin kertoa teille, että tietyissä hydrometeorologisissa ilmakehän ja maamassan, hydrologia ja maamassa, taktisen ydinaseen tehokkuutta voidaan lisätä vähintään 6-8 kertaiseksi. Aihe on erittäin vakava ja tietysti säätekijän näkökulmasta merkittävä, hän selittää.

Everstiluutnantin mukaan taktisten ydinaseiden käyttö muuttaisi perustavanlaatuisesti taisteluiden kulkua Ukrainassa. Hän väittää, että tällaisten aseiden tuotantoa ja käyttöä ei säännellä kansainvälisillä sopimuksilla.

And now for the weather on Solovyov Live!

Time for a totally normal discussion about how meteorological conditions might affect the use of a tactical nuke pic.twitter.com/0obnDMFMRE

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 29, 2022