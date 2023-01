Venäjän tv-propagandisti: Emme valinneet tätä sotaa

Venäjän valtiontelevision ykköskanavan propagandisti Olga Skabajeva on toistanut Kremlin väitettä, jonka mukaan Venäjä olisi ”pakotettu” Ukrainan sotaan.

– Tämä ei ole sota, jonka me olisimme valinneet. Se on sota, jonka on pakotettu meille, Skabajeva sanoi 60 minuuttia -ohjelmassa.

– Meille on sanottu suoraan, että Venäjän federaatio pitää tuhota, eli meidän olisi pitänyt toimia eri tavalla, mutta asiat ovat nyt näin. Ja meidän on nyt taisteltava, juontaja jatkoi.

Ohjelmassa toinen kommentaattori sanoi Venäjän valmistautuneen nykytilanteeseen kahdeksan vuoden ajan.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashchenko on nostanut tv-keskustelun esiin Twitterissä.

– Kuinka odotankaan, että hän sanoo ”tämä Haagissa oleva vankiselli ei ole se, jonka olen valinnut”, Gerashchenko sanoo.

"This is not the war we have chosen, it was enforced on us," Skabeyeva complains.

How I look forward to her saying "This is not a cell in the Hague I have chosen". pic.twitter.com/MTsKj8hzXD

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 10, 2023