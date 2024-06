Venäjän tutkakone tuhottiin Patriot-ohjuksella

Venäjän A-50 -tutkakone ammuttiin alas Patriot-ohjuksella. Asiasta kertoo New Voice of Ukraine.

Yhdysvaltain armeijan 10. ilma- ja ohjuspuolustuskomennon apulaisesikuntapäällikkö, eversti Rosanna Clemente vahvistaa tapauksen. Hän kertoo, ettei ole 22 vuoden uransa aikana ilmavoimissa nähnyt vastaavaa.

Kyseessä oleva alasampuminen tapahtui tämän vuoden tammikuussa Asovanmeren yllä.

Ukrainan joukkojen kerrotaan osuneen myös toiseen hyökkääjän koneeseen, Iljušin Il-22M -komentopaikkakoneeseen. Kone ei kuitenkaan pudonnut, vaan se onnistui tekemään hätälaskun. Koneen kerrotaan kuitenkin vahingoittuneen niin pahasti, ettei sitä saatu enää korjattua toimintakuntoiseksi.

