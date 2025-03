Vladimir Putin tunteikkaana Ukrainasta: Emme luovu siitä mikä on meidän

Venäjän presidentti Vladimir Putin esiintyi tunteikkaasti Isänmaan puolustajat -järjestön tilaisuudessa tavatessaan sotilaiden äitejä. Hän sanoi muun muassa, että Venäjä ei aio antaa periksi kenellekään Ukrainan tilanteessa.

– Venäjä tarvitsee sellaisen version rauhasta, joka sopii sille itselleen ja takaa pitkäkestoisen rauhan Venäjän tulevaisuudelle, Putin sanoi Kommersantin mukaan.

– Emme tarvitse mitään ulkomaita, mutta me emme luovu siitä, mikä on meidän.

Sotilaiden äidit itkivät, kun Putin ehdotti että Ukrainassa kuolleiden venäläissotilaiden mukaan voitaisiin nimetä kouluja, katuja ja muita julkisia instituutiota.

Putin meni vakavaksi, kun erään kaatuneen sotilaan äiti kertoi 21-vuotiaan poikansa teosta. Lenta-uutissivusto kertoo, että äidin mukaan poika lähti tehtävälle jossa hänen piti vetää Ukrainan asevoimien tuli puoleensa jotta Venäjän joukot saavat ukrainalaiset maalitettua. Poika kuoli tehtävällä. Putin oli hetken vakavana hiljaa ja sanoi että hänen on vaikeaa kommentoida. Hän kutsui kaatunutta ”todelliseksi sankariksi”.

Putinin mukaan myös hyökkäyssotaan Ukrainassa osallistuneille vangeille kuuluu sotaveteraanin status. Veteraanien perheille kaavaillaan myös liittovaltiotason tukitoimia, joihin Venäjän eri alueet voivat vielä lisätä paikallisia tukia.

Putin ei malttanut olla piikittelemättä Ranskaa, joka vastikään tarjosi omaa ydinasepelotettaan laajennettavaksi koko Euroopan suojaksi.

– Jotkut haluavat edelleen palata Napoleonin aikaan ja unohtavat miten se päättyi, Putin sanoi. Putin ei kuitenkaan välittänyt mainita, että Emmanuel Macronin Ranska ei yritä valloittaa ketään tai mitään – toisin kuin Napoleonin Ranska sekä Putinin Venäjä.

’Mothers, friends, wives, colleagues’ — Putin congratulates women in anticipation of 8th of March, International Women’s Day, celebrated since 1911

RT pic.twitter.com/6XHDJCq8u4

— Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) March 6, 2025