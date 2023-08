Venäjän tuliterä ”supertutka” räjähtää videolla taivaan tuuliin

Ukrainan asevoimat tiedottaa tuhonneensa Hersonin alueella harvinaisen venäläisen pitkän kantaman tutkajärjestelmän.

Maan eteläosista vastaava asevoimien esikunta on julkaissut Telegramissa alla Ukrinformin jakamana näkyvän videon iskusta. Lennokkivideo näyttää täysosuman Predel-E-järjestelmään. Tutka tuhoutuu iskussa täysin. Ukrainalaiset kertovat tuhonneensa myös Predeliä suojanneen elektronisen sodankäynnin Leer-2-järjestelmän.

Predel-E:n ominaisuuksia on suitsutettu Venäjällä. Ukrainan asevoimien mukaan ainoa Venäjän käytössä oleva tällainen tutka esiteltiin rehvakkaasti pienelle joukolle asiantuntijoita tämän vuoden kesäkuussa. Sitten se vietiin salassa Hersonin alueelle. Ukrainalaiset väittävät tutkan olevan jopa 200 miljoonan dollarin arvoinen.

Ukraine's Armed Forces destroy a modern Russian radar system Predel-E in the Kherson Oblast, southern Ukraine

The Predel-E is the latest development of the Russian military-industrial complex. It was first presented at an exhibition in June 2023, with an estimated cost of $200… pic.twitter.com/6d1VVyvXR4

