Venäjän tukikohtaan iskettiin – videolla massiivisia räjähdyksiä

Venäjän Rostoviin ja kahdelle muulle alueelle kerrotaan kohdistuneen lennokki-iskuja ja muuta ilmapuolustustoimintaa. Rostovin alueella iskujen kerrotaan kohdistuneen Morozovskin lentotukikohtaan. Tukikohdassa sijaitsee Venäjän Eteläisen sotilaspiirin 559. pommituslentorykmentti ja esimerkiksi Su-34-hävittäjäpommittajia.

Itsenäinen venäläismedia Astra on julkaissut viestisovellus-Telegramissa videoita tilanteesta. Videoilla on havaittavissa räjähdykseen viittaavia valonpilkahduksia ja ääntä. Yhdellä videoista kuuluu myös lennokin ääntä.

Hyökkäyksen seurauksista ei ole tarkempaa tietoa.

A drone attack and air defence activity was reported today in Rostov and two other regions of Russia. In Rostov region, presumably, a Morozowsk airbase was a target. pic.twitter.com/ol2fhjycgw

