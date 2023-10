Tuki Hamasille voi olla vaarallinen virhe – Tätä Kremlissä pelätään

Gazan aluetta hallitsevan terroristijärjestö Hamasin raportoidaan julkaisseen viime viikkojen aikana lukuisia Venäjää ylistäviä lausuntoja, joissa maata on kiitelty muun muassa ”väsymättömistä ponnisteluista palestiinalaisiin kohdistuvan julman ja järjestelmällisen sionistisen hyökkäyksen lopettamiseksi”. Vladimir Putinia Hamas on kuvannut ”rohkeaksi vastavoimaksi länsimaiden aggressiolle”.

Vielä vastikään Venäjällä riemuittiin siitä, että Lähi-idän kärjistynyt tilanne kääntäisi lännen huomion pois Ukrainasta. Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa (CEPA) toimivan tutkija Ben Dubowin mukaan vähitellen on kuitenkin alettu käsittää, että kriisillä voi olla vaarallisia seurauksia myös Venäjälle itselleen.

– Venäjä on panostanut voimakkaasti rakentaakseen suhteita Hamasin liittolaisiin Iraniin ja Syyriaan sekä nyökytellyt ja iskenyt silmää terrorismille, jota Hamas toteuttaa toisinaan venäläisin asein. Kreml on lietsonut alueellisen konfliktin liekkejä ja joutuu nyt kohtaamaan sen mahdollisuuden, että se voi myös itse kärsiä tulipalosta, Dubow toteaa tuoreessa artikkelissaan.

Kaaoksen pelko

Venäjä on perinteisesti hankkinut vaikutusvaltaa Lähi-idässä asetoimitusten avulla. Iraniin ja Syyriaan virtasi aseita jo neuvostoaikana, ja Putinin valtakaudella kumppanuus on entisestään tiivistynyt.

– Osa näistä aseista on päätynyt Hamasille, mitä Venäjä ei ole ollut huomaavinaan. Kun terroristiryhmä nousi vuonna 2006 valtaan Gazassa, Venäjä oli ainoa kansainvälisen kvartetin jäsen, joka tunnusti sen, Dubow sanoo. Kvartetilla hän viittaa Israelin ja Palestiinan rauhanprosessissa välittäneisiin Euroopan unioniin, YK:hon, Yhdysvaltoihin ja Venäjään.

Venäjän aloitettua vuonna 2022 täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan Hamas antoi sille Dubowin mukaan täyden tukensa. Eräs Hamas-johtaja julisti sodan merkitsevän Yhdysvaltain johtamalle yksinapaiselle maailmanjärjestykselle ja sen myötä sionismille. Vladimir Putin palkitsi nämä tuenilmauksen kutsumalla Hamasin valtuuskunnan seuraavan vuoden aikana kahdesti Kremliin.

Vaikka Venäjällä on pitkäaikaiset yhteydet useisiin Lähi-idän islamistiryhmiin, Kremlissä kannetaan nyt Dubowin mukaan syvää huolta ääriliikkeiden luoman kaaoksen seurauksista. Venäjältä on liittynyt esimerkiksi Isis-järjestöön enemmän vierastaistelijoita kuin mistään muusta maasta. Tiedossa on myös se, että pohjoiskaukasialaiset kansat, jotka ovat otollisinta maaperää terroristijärjestöjen värväykselle, kärsivät Ukrainan sodasta enemmän kuin mikään muu väestöryhmä Venäjällä.

Dubow muistuttaa Kremlin tukeneen Hamasia luodakseen sekasortoa länteen. Kun Hamasin kansanmurharetoriikka on nyt muuttunut sanoista teoiksi, onkin herännyt pelko, että tilanne riistäytyy käsistä ja Kremlin tavoittelema kaaos leviää myös Venäjälle.