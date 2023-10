Venäjän lähetystön kirjastonhoitaja toimi SVR:n vakoojana

Venäjän Tukholman-suurlähetystön työntekijä on paljastunut SVR:n vakoojaksi. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Työntekijä on nimeltään Tatjana Umerenko. Viranomaisten selvitysten mukaan vuosikausia lähetystössä työskennelleellä naisella on ollut kytköksiä myös Volvon ja Scanian ympärillä vuonna 2021 velloneeseen vakoiluskandaaliin.

Tuolloin göteborgilaismies asetettiin Ruotsissa syytteeseen vakoilusta. Volvolla ja Scanialla konsulttina työskennelleen miehen syytettiin luovuttaneen yhtiöille kuuluvaa luottamuksellista aineistoa Venäjän tiedustelulle.

Nyt selvityksissä on ilmennyt, että miehen lisäksi vakoiluun on osallistunut kaksi muutakin henkilöä. Toinen heistä on lähetystön kirjastossa työskennellyt Tatjana Umerenko, joka paljastui aiemmin vakoilusta syytetyn vaimoksi. Tiedustelutietojen perusteella hän on miehensä tavoin ollut yhteydessä Venäjän tiedustelupalvelu SVR:ään.

Ruotsalaiset viranomaiset eivät ole tavoittaneet Tatjana Umerenkoa. Hänen miehensä Jevgeni Umerenko pidätettiin vakoilusta epäiltynä, mutta vapautettiin diplomaattisen koskemattomuuden ansiosta. Tämän jälkeen pariskunnan on kerrottu poistuneen maasta.

LUE MYÖS:

Venäjän lähetystöt ovat vakoilukeskuksia – Tukholmassa katto täynnä tiedustelulaitteita