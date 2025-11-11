”Venäjän toiminta on säälimätöntä” – tämä on uusi rintamalinja

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) kuvailee X-palvelussa, kuinka Venäjä on lisännyt hyökkäyksiä Ukrainan energiakohteita vastaan.

– Ukrainan sähköverkko on sodan uusi rintamalinja. Venäjä ei enää pyri hetkelliseen romahdukseen, vaan jatkuvaan epävakauteen – isku iskulta, muuntaja muuntajalta. Energiahyökkäykset ovat nyt sodankäynnin tehokkain keino lamauttaa yhteiskunta ilman yhtäkään sotilasta rajalla, Limnell kertoo.

Hän on jakanut jutun alla olevan kartan, joka näyttää Venäjän tehneen elokuusta lähtien kymmeniä iskuja Ukrainan sähköverkon hermokeskuksiin.

– Harkovasta Odessaan, Sumysta Zaporižžjaan. Iskut eivät ole satunnaisia. Ne on laskettu iskemään sinne, missä virta kulkee miljoonille, Limnell kuvailee karttaa.

Ukrainassa hänen mukaansa käydään energiainfrastruktuuriin kohdistuvaa kulutussotaa.

– Tavoitteena ei ole pysäyttää verkkoa yhdellä iskulla, vaan kuluttaa sen toimintakykyä eli pitää maa jatkuvassa korjaustilassa. Iskujen jatkuvuus tekee niistä tehokkaita. Venäjän toiminta on säälimätöntä, Limnell toteaa.

Iskuissa käytetään ballististen ohjusten ja risteilyohjusten lisäksi drooneja, jotka ovat ohjuksia halvempia ja vaikeammin torjuttavia.

– Sata yhtäaikaista drooni-iskua lamauttaa alueellisen sähköverkon. Tämä on tulevaisuuden sodankäyntiä: hajautettua, teknologista ja jatkuvaa, Limnell kirjoittaa.

Ukrainan sähköverkko on hänen mukaansa kuitenkin kestänyt paremmin kuin kukaan odotti.

– Verkkoa ohjataan reaaliaikaisesti, sähköä suunnataan sinne missä sitä tarvitaan, ja korjausryhmät toimivat yötä päivää. Tämä on todellista resilienssiä: ei vain kestämistä, vaan kykyä jatkaa toimintaa iskujen keskellä.

Limnell toteaa Ukrainan osoittaneen, että hajautettu energiantuotanto, mikroverkot ja varavoima eivät ole vain vihreää siirtymää, vaan ne ovat myös turvallisuuspolitiikkaa.

– Valoa, lämpöä ja sähköä ei voi pitää itsestäänselvyytenä.

Tulevaisuuden kriisi alkaa todennäköisesti sähkökatkosta, ei aseista, hän arvioi.

– Ukrainassa valo palaa yhä, vaikka verkkoa vastaan on hyökätty kuukausia. Se kertoo, että järjestelmä rakennettiin kestämään, ei vain toimimaan. Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei Suomea koskaan testata samalla tavalla. Energia on nyt sodan etulinjassa.

