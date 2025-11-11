Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjän iskun aiheuttama sähkökatko Harkovassa. AFP / LEHTIKUVA / IVAN SAMOILOV

”Venäjän toiminta on säälimätöntä” – tämä on uusi rintamalinja

Jarno Limnellin mukaan Ukrainassa käydään energiainfrastruktuuriin kohdistuvaa kulutussotaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) kuvailee X-palvelussa, kuinka Venäjä on lisännyt hyökkäyksiä Ukrainan energiakohteita vastaan.

– Ukrainan sähköverkko on sodan uusi rintamalinja. Venäjä ei enää pyri hetkelliseen romahdukseen, vaan jatkuvaan epävakauteen – isku iskulta, muuntaja muuntajalta. Energiahyökkäykset ovat nyt sodankäynnin tehokkain keino lamauttaa yhteiskunta ilman yhtäkään sotilasta rajalla, Limnell kertoo.

Hän on jakanut jutun alla olevan kartan, joka näyttää Venäjän tehneen elokuusta lähtien kymmeniä iskuja Ukrainan sähköverkon hermokeskuksiin.

– Harkovasta Odessaan, Sumysta Zaporižžjaan. Iskut eivät ole satunnaisia. Ne on laskettu iskemään sinne, missä virta kulkee miljoonille, Limnell kuvailee karttaa.

Ukrainassa hänen mukaansa käydään energiainfrastruktuuriin kohdistuvaa kulutussotaa.

– Tavoitteena ei ole pysäyttää verkkoa yhdellä iskulla, vaan kuluttaa sen toimintakykyä eli pitää maa jatkuvassa korjaustilassa. Iskujen jatkuvuus tekee niistä tehokkaita. Venäjän toiminta on säälimätöntä, Limnell toteaa.

Iskuissa käytetään ballististen ohjusten ja risteilyohjusten lisäksi drooneja, jotka ovat ohjuksia halvempia ja vaikeammin torjuttavia.

– Sata yhtäaikaista drooni-iskua lamauttaa alueellisen sähköverkon. Tämä on tulevaisuuden sodankäyntiä: hajautettua, teknologista ja jatkuvaa, Limnell kirjoittaa.

Ukrainan sähköverkko on hänen mukaansa kuitenkin kestänyt paremmin kuin kukaan odotti.

– Verkkoa ohjataan reaaliaikaisesti, sähköä suunnataan sinne missä sitä tarvitaan, ja korjausryhmät toimivat yötä päivää. Tämä on todellista resilienssiä: ei vain kestämistä, vaan kykyä jatkaa toimintaa iskujen keskellä.

Limnell toteaa Ukrainan osoittaneen, että hajautettu energiantuotanto, mikroverkot ja varavoima eivät ole vain vihreää siirtymää, vaan ne ovat myös turvallisuuspolitiikkaa.

– Valoa, lämpöä ja sähköä ei voi pitää itsestäänselvyytenä.
Tulevaisuuden kriisi alkaa todennäköisesti sähkökatkosta, ei aseista, hän arvioi.

– Ukrainassa valo palaa yhä, vaikka verkkoa vastaan on hyökätty kuukausia. Se kertoo, että järjestelmä rakennettiin kestämään, ei vain toimimaan. Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei Suomea koskaan testata samalla tavalla. Energia on nyt sodan etulinjassa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)