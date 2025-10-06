Venäjän tiedustelussa on käynnissä puhdistus

Kremlin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluita ollaan kahden venäläistutkijan Andrei Soldatovin ja Irina Boroganin mukaan puhdistamassa ei-venäläisestä henkilöstöstä, mikä on täysin vastoin Neuvostoliiton ajoilta juontuvaa perinnettä.

Kyse on heidän mukaansa riskialttiista liikkeestä, jolla saattaa olla vakavia seurauksia Vladimir Putinin diktatoriselle hallinnolle.

Ajankohta on sikäli mielenkiintoinen, että etnisten venäläisten osuus Venäjän federaation koko väestöstä on jatkuvasti pienentynyt. Vuoden 2021 väestölaskennan mukaan vain noin 72 prosenttia maan väestöstä on etnisiä venäläisiä – kuusi miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2010.

Maan väestökriisi on Center for European Policy Analysis -ajatushautomossa (CEPA) työskentelevien Boroganin ja Soldatovin mukaan niin vakava – ja Putinille poliittisesti kiusallinen – että tänä vuonna virallisia lukuja ei ole enää edes julkaistu.

Turvallisuuspalvelu FSB:n johdon täydellinen venäläistyminen tekee siitä heidän mukaansa täysin erilaisen kuin Putinin ihannoiman neuvostodiktaattori Josif Stalinin salaiset palvelut.

– Stalinin palvelut pysyivät jatkuvista puhdistuksista huolimatta erittäin kyvykkäinä ja raa’an tehokkaina – mikä johtui paljolti niiden etnisestä monimuotoisuudesta. Se edusti varhaisen Neuvostoliiton salaisen poliisin perintöä, joka oli saanut vaikutteita entisen Venäjän imperiumin militanttien maanalaisten ryhmien armottomimmilta ja tehokkaimmilta jäseniltä, he kirjoittavat CEPA:n julkaisemassa analyysissa.

Stalinin turvallisuuselinten riveissä oli heidän mukaansa muun muassa juutalaisia, jotka olivat vuosikymmenten ajan hioneet menetelmiään rikollisverkostojen ja vallankumouksellisten puolueiden puitteissa; armenialaisia, jotka halusivat kostaa vuoden 1915 kansanmurhan, sekä georgialaisia ja muita Kaukasuksen etnisiä ryhmiä, joilla oli kokemusta vallankumousliikkeen rahoittamisesta kaikin mahdollisin keinoin – myös ryöstöin, joihin Stalin oli aikanaan itsekin osallistunut.

Putinin alaisuudessa FSB on Boroganin ja Soldatovin mukaan omaksunut aggressiivisemman ja avoimesti muukalaisvihamielisen lähestymistavan. Edetäkseen turvallisuuspalvelun sisällä lahjakkaimmatkin vähemmistökansallisuuksien edustajat ovat saattaneet joutua ottamaan venäjänkielisen nimen ja kääntymään ortodokseiksi.

– FSB on laaja organisaatio, jolla on osastoja ympäri Venäjää. Tässä ympäristössä – jota leimaavat täydellinen rankaisemattomuus ja laajalle levinnyt korruptio – klaanijärjestelmä ja henkilökohtainen suojelus vaikuttavat väistämättä merkittävästi upseerien urakehitykseen. Nämä modernit klaanit eivät kuitenkaan ole enää etnisiä, vaan alueellisia, he sanovat.

Moskovaan siirretty FSB-kenraali yrittää aina tuoda mukanaan luotettavia upseereita alueelta, jolla hän on aiemmin itse palvellut. Niin teki aikoinaan myös Putin tuodessaan Moskovaan henkilöitä, joiden kanssa hän oli työskennellyt Leningradin KGB:ssä.

– FSB palvelee nykyään vain yhtä isäntää: Vladimir Putinia. Sen kulttuuri heijastaa tämän yhden miehen pelkoja ja ennakkoluuloja. Se ilmentää vainoharhaista, heimokuntaista ja lähes keskiaikaista lähestymistapaa lojaalisuuteen – lähestymistapaa, jossa ihmisen asema määräytyy etnisen taustan ja uskonnon eikä ammatillisen pätevyyden tai koulutuksen perusteella, he toteavat.

Kremlin diktaattorin kokema pelko on kuitenkin heidän mielestään kaksiteräinen miekka.

– Putinin syvä epäluulo muita kuin venäläisiä kohtaan heijastaa hänen pelkoaan siitä, että alueet, kuten Tatarstan ja Tšetšenia – joiden FSB-osastoja johtavat etniset venäläiset – saattaisivat jonain päivänä seurata entisten neuvostotasavaltojen esimerkkiä ja irrottautua federaatiosta, he päättelevät.

Turvallisuuselinten venäläistäminen saattaa kuitenkin lopulta kääntyä Putinin pyrkimyksiä vastaan. Miten ennakkovaroitus alueellisista kriiseistä saataisiin ajoissa, jos juuri niille ihmisille, joilla on parhaat edellytykset varhaisten merkkien tunnistamiseen, on näytetty ovea?