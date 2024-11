Venäjän tiedustelu keksi: Neljä Euroopan maata aikoo vallata Ukrainan voidakseen kostaa

Venäjän ulkomaantiedustelu julkaisi perjantaina pöyristyttävän lausunnon, jossa väittää että Saksa, Britannia, Puola ja Romania aikoisivat pilkkoa Ukrainan hallitsemiinsa osiin.

Ulkomaantiedustelun eli SVR:n mukaan he ovat saaneet informaatiota, jonka mukaan se, että Venäjä ei ole vieläkään hävinnyt sotaa Ukrainassa, on saamassa Naton kallistumaan tarpeeseen saada ”konflikti” jäädytettyä.

SVR tiedottaa, että sen mielestä ”lännelle” tämä olisi mahdollisuus valmistella Ukrainan asevoimien taistelutehon palauttaminen ja kosto. Aselevon aikana olisi tarkoitus palauttaa voimiinsa Ukrainan sotilasteollinen kompleksi. SVR mainitsee tekstissä nimeltä saksalaisen Rheinmetall-konsernin ja väittää, että siltä ”edellytetään” investointeja Ukrainaan, sillä pitkään kestävät korkean intensiteetin taisteluoperaatiot edellyttävät riittävää aseistusta ja ampumatarvikkeita.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi ”lännen” on todella miehitettävä Ukraina, tämä tiedustelupalvelu väittää tiedotteessaan ja jatkaa että miehitys tehdään sen tekosyyn varjolla, että Ukrainaan tuodaan 100 000 rauhanturvaajaa.

SVR väittää ”tunnistaneensa” alueet jotka ”on tarkoitus jakaa miehittäjien kesken”. Mustameren rannikko olisi Romanian aluetta, Ukrainan länsialueet Puolan, Saksalle keski- ja itäosat ja Iso-Britannia ottaisi pohjois-Ukrainan ja Kiovan.

Todellisuudessa kriisinhallinta- tai rauhanturvaoperaatioiden tarkoitus ei ole miehittäminen, vaan tilanteen hallinta. Rauhanturvajoukot eivät ole ”miehittäjiä”, vaan niiden tehtävänä on valvoa tulitaukoa ja auttaa konfliktin osapuolia löytämään sopu. Venäjä itse tosin on käyttänyt rauhanturvaamista tekosyynä esimerkiksi sille, että lähetti asevoimien joukkoja Itä-Ukrainaan joitakin päiviä ennen täysimittaisen hyökkäyksen käynnistämistä helmikuussa 2022. ”Rauhanturvaajat” lähetettiin heti sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin oli määrännyt tunnustamaan Donetskin ja Luhanskin nukkehallitusten julistaman ”itsenäisyyden” koordinoidusti Venäjän hyökkäyssuunnitelman kanssa.

Ulkomaatiedustelu SVR:n lausunto jatkaa vielä Saksan asevoimien Bundeswehrin suhteesta ”ukrainalaisiin Sonderkommandoihin” joita tarvitaan Ukrainaan poliiseiksi ja jotka ovat ukranalaisen runoilijan Stepan Banderan ”rangaistusjoukkoja”.

Tiedotteen viimeiset rivit, joissa Natsi-Saksan tuholeireillä avustaneet vangit ja Saksan asevoimien saksankielinen nimi sotketaan muihin väitteisiin osoittaa, että tiedotteen tehtävänä on herättää pelkoa ja vihamielisyyttä. Sen ensisijainen yleisö on Venäjällä, ja vähintäänkin yhtenä tavoitteena on ylläpitää venäläisten kielteistä suhtautumista sekä Ukrainaan että varsinkin Saksaan. Nykyaikainenkin Saksa halutaan näillä viittauksilla esittää toisen maailmansodan paholaisena ja pyrkiä osoittamaan, että venäläisiä uhataan.

Käytännössä on yleisessä tiedossa, että Venäjällä tiedustelupalvelut SVR, sisäinen turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja kuusi vähemmän tunnettua esitutkintaoikeuksin varustettua organisaatiota kilpailevat keskenään presidentti Putinin suosiosta. Venäjän turvallisuuskoneiston asiantuntija, kirjailija Mark Galeotti kutsuu järjestelmää ”Putinin hydraksi” viitaten kreikkalaisen mytologian hahmoon, jolla oli käärmeen vartalo ja yhdeksän päätä.

Organisaatioilla on huomattavasti valtaa ja vaikutusvaltaa Putinin hallintokoneistossa ja SVR:n ja FSB:n johtajilla paikat Venäjän federaation turvallisuusneuvostossa. Neuvostoon on asiaa vain niillä, joihin Putin luottaa. Mutta luottamus voi loppua. Näin kävi esimerkiksi FSB:ssa sen johtaja Alexander Bortnikovin alaisuudessa työskennelleelle viidennen sektorin johtajalle Sergei Besedalle. Hän alaisuudessaan toimi Venäjän lähialueiden tiedustelu siihen aikaan, kun Venäjä valmisteli hyökkäystä Ukrainaan. Väärän tiedustelutiedon johdosta Putinille arvioidaan syntyneen kuvitelma, että hyökkäys kohtaisi Ukrainassa vain vähäistä vastarintaa.

Aiemmin kuluneella viikolla ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryškin antoi lausunnon, jossa antoi ymmärtää, että Venäjä olisi valmis neuvottelemaan Ukrainan tilanteesta mutta ei missään tapauksessa hyväksyisi ”jäätynyttä konfliktia”. Tässä jatkumossa SVR:n perjantaina julkaisema tiedote voidaan nähdä korjaavana tai täydentävänä toimenpiteenä aiemmalle lausunnolle: sillä alleviivataan, että jos Venäjän intressi ei toteudu, on syyllinen varmasti aina jossain muualla. Nyt sopisi valita Natosta, Ukrainasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, Romaniasta tai vaikka Puolasta.