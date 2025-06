Tunnettu venäläinen televisiopropagandisti Sergei Mardan kirjoittaa viestipalvelu Telegramissa ”odottavansa tietenkin” ydinaseiskua Israelin suurimpaan kaupunkiin Tel Aviviin.

– Seuraamme innolla tapahtumia. Joka tapauksessa tuemme Irania. Luonnollisesti toivomme Israelin tappiota, koska se on Yhdysvaltojen sotilaallinen ja poliittinen liittolainen. Tietysti Veneäjän tulisi olla Iranin ystävä, tukea Irania. Toimittaa teknologiaa Iraniin ja tehdä tieteellistä yhteistyötä. Tietenkin myös ydinohjelmassa, sanoi Mardan propagandisti Vladimir Solovjovin live-lähetyksessä.

Syntyjään venäjänjuutalainen Ukrainan päärabbi Moshe Azman on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Mardanin näkemyksiä.

– Tänään [eilen] johtava venäläispropagandisti on vaatinut Telegram-kanavallaan ydiniskua Israelin suurimpaan kaupunkiin. Ylipäätään Venäjän televisio toivoo avoimesti Israelin tappiota ja Iranin voittoa, tiivistää Azman ja jatkaa:

– Tämä niille, jotka eivät ole vielä ymmärtäneet, miksi on niin tärkeää, että Israel kukistaa Iranin pahuuden valtakunnan!

Today a leading russian propagandist in his telegram channel calls for a nuclear strike on Israel's most populated city. Moreover, on russian television they openly wish for Israel's defeat and Iran's victory

This is for those who have not yet realized why it is so important… pic.twitter.com/4wDUuryO2Y

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) June 13, 2025