Venäjän televisiossa Olaf Scholzia verrataan Adolf Hitleriin

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman edustaja Mihail Deljagin syytti Venäjän valtiollisen propagandatelevision lähetyksessä Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin matkivan tarkoituksella Adolf Hitleriä.

– Herra Scholz, joka on hitleriläisen sotarikollisen pojanpoika, on täysillä matkinut Hitlerin eleitä ja retoriikkaa. Olen katsonut paljon hänen puheitaan.

Tähän väliin ohjelmaisäntä huomautti asiantuntevasti ”se on todettu jo useaan kertaan”.

– Ja hän on täysin kopio. Tämä mies yrittää matkia häntä [Hitleriä]. Se tankilla ajanut englantilaisministeri yrittää matkia [Margaret] Thatcheriä, mutta hän [Scholz] matkii Hitleriä tietoisesti, johdonmukaisesti ja tarkoituksella, selitti Deljagin.

Tämän jälkeen vertailtiin videomateriaalia, jossa Scholzin tulkittiin puivan nyrkkiään puhuessaan samaan tapaan kuin Hitler. Deljagin arvio, että Scholz haluaa herättää saksalaisissa vastaavia tuntemuksia elehtimällä Hitlerin kaltaisesti.

Deljaginin esittämä väite Scholzin isoisästä ei pidä paikkaansa. Kyse on venäläispropagandan usein toistamasta väitteestä, jonka mukaan Olaf Scholzin isoisä oli SS-kenraali Fritz von Scholz.

Scholz on kuitenkin pelkästään Saksassa 47. yleisin sukunimi. Fritz von Scholz taas oli nykyisessä Tšekissä syntynyt itävaltalainen aatelinen, kun taas Olaf Scholzin juuret ovat hampurilaisessa rautatietyöläisperheessä.

Väitteen pani liikkeelle ilmeisesti ”Vladimir Putinin kokkina” tunnettu luotto-oligarkki Jevgeni Prigožin. Hän ja muut Venäjän eliitin edustajat ovat olleet innokkaita väittämään eri johtavia saksalaispoliitikkoja natsiajan upseerien ja päättäjien jälkeläisiksi.

On Russian state TV they're really going in hard with the attacks on Olaf Scholz today

MP Mikhail Delyagin accuses the German Chancellor of deliberately imitating Hitler pic.twitter.com/ksyHzU1EDI

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 3, 2022