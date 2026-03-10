Verkkouutiset

Venäjän tappioraportti vuoti julki: Hyökkääjä menettänyt yli 1,3 miljoonaa sotilasta

Kokonaistappioista 62 prosentin sanotaan olevan kaatuneita ja 38 prosentin haavoittuneita.
Venäjän sotilashelikoptreita hautausmaan lähellä Taganrogissa Rostovin alueella. LEHTIKUVA/AFP/STRINGER
Venäjän sotilashelikoptreita hautausmaan lähellä Taganrogissa Rostovin alueella. LEHTIKUVA/AFP/STRINGER
  • | Julkaistu 10.3.2026
  • 18:39
  • | Päivitetty 10.3.2026
  • 18:44

Ukrainan sotilastiedustelu GUR sai haltuunsa tärkeitä venäläisiä asiakirjoja, joista käy väitetysti ilmi hyökkääjän arviot omista tappioistaan Ukrainan rintamalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo asiasta Telegramissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– (Asiakirjoihin) kirjattiin erityisesti muutos kaatuneiden ja haavoittuneiden venäläissotilaiden suhdeluvussa, nimittäin 100 prosentin tappioista (kokonaistappioista) 62 prosenttia kaatuneita ja 38 prosenttia haavoittuneita.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Zelenskyi kertoo venäläisten itse ilmoittavan salaisissa virallisissa raporteissa peruuttamattomien tappioidensa tasoksi 1 315 000 kaatunutta ja vakavasti haavoittunutta.

– Meillä on syytä uskoa, että tiedot tappioiden tasosta ovat aliarvioituja.

Ukrainan joukot ovat yhdysvaltalaisen veteraanidiplomaatti John Herbstin mukaan hyödyntäneet taitavasti Starlink-satelliittipalvelun sulkemista taistelukentän läheisyydessä ja käynnistäneet useita pieniä hyökkäyksiä Donbasissa, etelässä ja pohjoisessa palauttaen haltuunsa noin 200–400 neliökilometrin alueen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

”Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sotaa”
Ukrainalaiset eivät John Herbstin mukaan edelleenkään halua Venäjän miehityksen alle.
Kenraalin vuodetut viestit paljastavat Venäjän armeijan korruption
Viestiarkiston mukaan raha kiertää upseerilta toiselle.
Tämän vuoksi USA pyysi apua Ukrainalta
Taito torjua drooneja on Fabian Hoffmannin mukaan nousemassa arvoon arvaamattomaan.
Mainos