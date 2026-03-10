Venäjän tappioraportti vuoti julki: Hyökkääjä menettänyt yli 1,3 miljoonaa sotilasta

Ukrainan sotilastiedustelu GUR sai haltuunsa tärkeitä venäläisiä asiakirjoja, joista käy väitetysti ilmi hyökkääjän arviot omista tappioistaan Ukrainan rintamalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo asiasta Telegramissa.

– (Asiakirjoihin) kirjattiin erityisesti muutos kaatuneiden ja haavoittuneiden venäläissotilaiden suhdeluvussa, nimittäin 100 prosentin tappioista (kokonaistappioista) 62 prosenttia kaatuneita ja 38 prosenttia haavoittuneita.

Zelenskyi kertoo venäläisten itse ilmoittavan salaisissa virallisissa raporteissa peruuttamattomien tappioidensa tasoksi 1 315 000 kaatunutta ja vakavasti haavoittunutta.

– Meillä on syytä uskoa, että tiedot tappioiden tasosta ovat aliarvioituja.

Ukrainan joukot ovat yhdysvaltalaisen veteraanidiplomaatti John Herbstin mukaan hyödyntäneet taitavasti Starlink-satelliittipalvelun sulkemista taistelukentän läheisyydessä ja käynnistäneet useita pieniä hyökkäyksiä Donbasissa, etelässä ja pohjoisessa palauttaen haltuunsa noin 200–400 neliökilometrin alueen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.