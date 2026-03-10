Vaikka Venäjän täysimittainen hyökkäyssota jatkuu jo viidettä vuotta, ilmapiiri Ukrainassa on yhdysvaltalaisen veteraanidiplomaatti John Herbstin mukaan selvästi myönteisempi kuin esimerkiksi Washingtonissa usein nykyään kuvitellaan.

Poikkeuksellisen ankara talvi on hänen mukaansa houkutellut Vladimir Putinin kiihdyttämään iskuja Ukrainan energiainfrastruktuurin avainkohteisiin kompensoidakseen ja peitelläkseen Venäjän armeijan vaatimatonta etenemistä taistelukentällä.

– Nämä hyökkäykset ovat jatkoa muille Ukrainan energiantuotantoon merkittävästi vaikuttaneille operaatioille, kuten Venäjän maaliskuussa 2022 toteuttamalle Zaporižžjan ydinvoimalan valtaukselle ja Kahovkan vesivoimalaitoksen tuhoamiselle kesäkuussa 2023. Ukrainan sähköntuotantokapasiteetti on laskenut helmikuun 2022 lähes 34 gigawatista alle 14 gigawattiin, Yhdysvaltain suurlähettiläänä Kiovassa 2003–2006 palvellut Herbst kertoo raportissaan hyökkäyssodan vuosipäivänä Kiovassa järjestetystä korkean tason Yalta European Strategy –tapaamisesta.

Vaikka Venäjän iskut aiheuttivat jälleen sähkökatkoksia kaikkialla Ukrainassa ja monet kodit jäivät ilman lämmitystä ja sähköä pakkasella, niillä ei näytä Herbstin mukaan olleen juuri minkäänlaista strategista arvoa Putinille.

– Ukrainalaiset, joiden kanssa Kiovassa keskustelin, sanoivat olevansa raivoissaan pommituksista, mutta eivät lannistuneita. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sotaa, sillä niin epämiellyttävää kuin se onkin, elämä Venäjän pommitusten alla on paljon parempi vaihtoehto kuin eläminen venäläisen miehityksen alla. Sitä paitsi kevät on pian käsillä, Herbst toteaa.

– Vaikka lännessä on viimeisen vuoden aikana puhuttu Venäjän pienistä mutta väistämättömistä voitoista kentällä, viimeaikaiset tapahtumat kertovat vähemmän synkästä tilanteesta, hän huomauttaa.

Ukrainan joukot ovat hänen mukaansa hyödyntäneet taitavasti Starlink-satelliittipalvelun sulkemista taistelukentän läheisyydessä ja käynnistäneet useita pieniä hyökkäyksiä Donbasissa, etelässä ja pohjoisessa palauttaen haltuunsa noin 200–400 neliökilometrin alueen. Nämä saavutukset horjuttavat Moskovan toistuvasti esittämiä väitteitä, joiden mukaan Venäjän joukot ovat ottaneet haltuunsa Pokrovskin Donbasissa ja Kupjanskin Harkovan lähellä. Ne auttavat osaltaan myös kumoamaan propagandaa Venäjän muka väistämättömästä etenemisestä taistelukentällä.

Sota Lähi-idässä on Herbstin mielestä omiaan korostamaan Ukrainan tärkeää roolia Yhdysvaltojen kumppanina.

– Venäläiset ovat käyttäneet vuosien ajan iranilaisia Shahed-drooneja iskeäkseen Ukrainaan. Ukrainalaisille on kertynyt kokemusta puolustautumisesta satoja Shahed-drooneja vastaan, sillä niitä on suunnattu heidän maataan kohti lähes joka yö, Herbst muistuttaa.

Hän kertoo yhtyvänsä presidentti Volodymyr Zelenskyin antamaan lausuntoon, jonka mukaan koko maailma voi nyt nähdä, että Ukrainan hankkima kokemus ilmapuolustuksesta on korvaamaton.