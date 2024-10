Venäjän tappamien ukrainalaisten lasten todellinen määrä on tuntematon

– Kukaan ei tiedä tänään todellista kuolleiden lasten määrää. Valitettavasti voimme todeta varmasti, että kymmeniä tuhansia lapsia on karkotettu ja varastettu. Tiedämme kuinka monta heistä tapettiin vasta sodan jälkeen, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi The Times of Indian haastattelussa Ukrinform raportoi.

Presidentin mukaan mukaansa kymmenien tuhansien lasten nimet ja sukunimet on muutettu, heidät on pakotettu puhumaan eri kieltä ja monia teini-ikäisistä on lähetetty sotaan omaa maataan vastaan.

– Valitettavasti, vaikka kymmeniä tuhansia (lapsia) varastettiin, olemme valitettavasti palauttaneet alle tuhat, Zelenskyi sanoi.

Hän lisäsi, että kaikki ukrainalaiset lapset kärsivät sodasta.

– Kouluihin ja yliopistoihin kohdistui hyökkäyksiä, lapset haavoittuivat, menettivät raajoja, monia lapsia tapettiin. Monet lapset lähtivät ulkomaille äitinsä kanssa. Ulkomailla on nyt yli seitsemän miljoonaa ukrainalaista. Suurin osa tästä määrästä on lapsia, Zelenskyi sanoi.

Kanadan edustajat ehdottivat viime vuoden lokakuussa kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan neuvonantajien kokouksessa eri maiden koalitiota, joka helpottaisi Venäjän varastamien ukrainalaisten lasten palauttamista. Aloite oli jatkoa Bring Kids Back UA -ohjelmalle.

Helmikuussa Ukrainan lasten palauttamista edistävä kansainvälinen liittouma aloitti työnsä ja esitteli toimintansa puiteasiakirjan Kiovassa pidetyssä kokouksessa. Sitä johtavat Ukraina ja Kanada.