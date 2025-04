Ukraina ja EU-puolustus repivät Italian hallituksen rivejä

Eurooppa- ja Ukraina-politiikka repivät Italian hallituksen rivejä, uutisoi Politico. Pääministerinä vuodesta 2022 toiminut Giorgia Meloni on profiloitunut Ukrainan ja transatlanttisen yhteistyön tukijana, mutta joutuu nyt tasapainottelemaan hallituskumppaneidensa sekä Euroopan ja Donald Trumpin Yhdysvaltojen välillä. Meloni onkin viime viikkojen aikana julkisesti epäillyt EU:n kunnianhimoisia varustelusuunnitelmia, vetänyt takaisin puheitaan Ukrainan voitosta sekä arvostellut Yhdysvaltojen ja EU:n asettamista vastakkain.

Politicon haastattelemien italialaisten hallituslähteiden ja asiantuntijoiden mukaan Melonin viimeaikaisten ulostulojen takana on aito halu välttää Yhdysvaltojen ja EU:n välistä vastakkainasettelua. Italian hallituksella on myös todellisia huolia yhteisvelalla rahoitetun puolustuksen suhteen, Politico kertoo.

Keskeisempi syy pääministerin puheisiin on kuitenkin sisäpoliitinen, asiantuntijat arvioivat. Melonin johtama Italian veljet-puolue muodostaa hallituksen yhdessä oikeistopopulistisen Legan ja keskustaoikeistolaisen Forza Italian kanssa, ja hallituskumppaneiden ulkopoliittiset linjat poikkeavat toisistaan suuresti. Siinä missä ulkoministeri Antonio Tajanin Forza Italia edustaa perinteisempää EU-myönteistä politiikkaa, on Matteo Salvinin luotsaaman Legan linjaa kuvailtu jopa Venäjä-mieliseksi.

Salvinilla on henkilökohtaisia yhteyksiä Trumpin hallintoon, ja hän on arvostellut EU:n puolustussuunnitelmia kovin sanoin. Lega on myös tyrmännyt ajatuksen italialaisten rauhanturvaajien lähettämisestä Ukrainaan. Salvinin puolue on tuskin kuitenkaan jättämässä hallituksen, Politicolle arvioidaan, ja Meloni on toistaiseksi onnistunut turvaamaan oikean laitansa.

Pääministeri on samalla hakenut tukea omalle ulkopoliittisille linjalleen myös opposition riveistä, ja Meloni herätti maaliskuussa huomiota ylistämällä liberaalin ja EU-myönteisen Azione-puolueen johtajaa Carlo Calendaa.

Yhdysvaltojen ja EU:n välisen kuilun kasvaessa Melonin tasapainottelulle jää kuitenkin yhä vähemmän tilaa, arvioi maansa Nato-lähettiläänä toiminut veteraanidiplomaatti Stefano Stefanini.

– Jos hän joutuu siihen pisteeseen, että hänen on valittava Ukrainan tukemisen ja tukematta jättämisen välillä, on liian sitoutunut Ukrainaan hylätäkseen sen, Stefanini sanoo

– Mutta hän aikoo välttää sen valinnan tekemistä – niin kauan kuin pystyy.