Venäjän tankki pysähtyy videolla miinaan, sitten iskevät kamikaze-lennokit

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video Venäjän T-80-panssarivaunun tuhoutumisesta.

Jutun alla olevalla videolla panssarivaunu ajaa pellolla miinaan ja räjähtää. Miehistö hyppää ulos tankista ja pakenee suojaan.

Tämän jälkeen Ukrainan kamikaze-lennokit saapuvat paikalle. Yksi lennokeista sujahtaa tankin luukusta sisään. Videon lopussa näkyy, kuinka hyökkääjän panssarivaunu on liekeissä.

Geopaikannuksen mukaan video on kuvattu Robotynessä Zaporizhzhjan alueella.

A Russian T-80 runs over a mine and gets destroyed by a Ukrainian kamikaze drone that flies right into the open tank hatch. By the so called «Flying Skull» unit. https://t.co/qI573tdQTB pic.twitter.com/eJJUW55GuG

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 18, 2023