Venäjän talous horjuu kaikilla mittareilla – “nyt ei ole aika painaa jarrua”

Kansainvälisten yritysten vetäytyminen ja länsimaiden asettamat pakotteet lamauttavat Venäjän taloutta, arvioivat Yalen yliopiston tutkijat.

Tutkijoiden mukaan julkisuudessa esitetyt väitteet siitä, että Venäjä ei olisi juurikaan kärsinyt näistä pakotteista on ”yksinkertaisesti väärä”.

– Analyysimme perusteella käy selväksi, että yritysten vetäytyminen ja sanktiot lamauttavat katastrofaalisesti Venäjän taloutta, tutkijat toteavat julkaisussaan.

Tutkimuksessa on mitattu Venäjän taloudellista toimintaa viisi kuukautta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Sen perusteella Venäjän strateginen asema hyödykkeiden viejänä on heikentynyt, tuonti suurelta osin romahtanut ja maalla on vaikeuksia turvata teollisuuden kannalta tärkeiden tuotantopanosten toimitus.

Lisäksi Venäjän kotimainen tuotanto on tutkijoiden mukaan pysähtynyt lähes täysin ilman kykyä korvata menetettyjä yrityksiä.

– Yritysten vetäytymisen seurauksena Venäjä on menettänyt yrityksiä, jotka edustavat noin 40 prosenttia sen BKT:sta.

Tutkijoiden mukaan Venäjällä ei ole pääsyä pois taloudellisesta ahdingostaan niin kauan kuin liittoutuneet maat pysyvät yhtenäisinä Venäjää vastaan ​​kohdistuvien talouspakotteiden ylläpitämisessä ja lisäämisessä.

– Tosiasia on, että Venäjän talous horjuu millä tahansa mittarilla ja millä tahansa tasolla, eikä nyt ole aika painaa jarrua, tutkijat toteavat.

