”Venäjän takaiskut palauttavat mieleen Neuvostoliiton romahduksen”

Ukrainan armeija onnistui brittitutkija Edward Lucasin mukaan vapauttamaan Hersonin kuusi viikkoa aiemmin kuin eräät läntiset tiedustelupalvelut olivat ennakoineet.

– Venäläiset kenraalit tarvitsisivat kipeästi taukoa voidakseen ryhmittää ja koota uudelleen runneltuja ja demoralisoituneita joukkojaan ja kehittääkseen saappaita, käskyjä ja kouluttajia äskettäin mobilisoiduille reserveille, Lucas toteaa Center for European Policy Studies -ajatushautomon (CEPA) julkaisemassa artikkelissa.

Ukrainalaiset eivät hänen mukaansa kuitenkaan ole aikeissa pysähtyä, vaan puntaroivat jo seuraavia vaihtoehtoja.

– Asovanmeren pohjoisrannikkoa pitkin Krimille johtava ”maasilta” on nyt Ukrainan ohjusiskujen ulottuvilla, kuten myös itse niemimaa, hän huomauttaa.

Krimin valtauksen oli määrä olla Putinin suuri saavutus, mutta sen infrastruktuurin, huoltoyhteyksien ja sotilastukikohtien turvaaminen aiheuttaa hänen mukaansa nyt Kremlille yhä suurempaa päänvaivaa.

Pelko ei saa hallita

Toisin kuin jotkut aiemmin ennustivat, lännen Ukrainalle antama sotilaallinen ja taloudellinen tuki ei ole Lucasin mielestä osoittautunut turhaksi eikä myöskään kohtuuttoman riskialttiiksi tai kalliiksi.

– Meidän olisi pitänyt tehdä paljon enemmän ja paljon aikaisemmin. On hämmentävää, että länsimaat eivät ole tätä katuneet tai edes pohtineet. Epäröinnin hintana kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut, moninkertainen määrä vammautunut ja miljoonien ihmisten elämä on tuhoutunut, Lucas sanoo.

Eteneminen Hersoniin on saanut hänen mukaansa jotkut väittämään, että Ukrainan olisi aika suostua neuvotteluihin ja tunnustaa, että kaikkien miehitettyjen alueiden vapauttaminen ei ole realistista. Moni näyttää myös pelkäävän Putinin syrjäyttämisestä mahdollisesti seuraavaa epävakautta.

Asetelma muistuttaa Lucasin mielestä aikaa, jolloin osa läntisistä johtajista kantoi suurempaa huolta Neuvostoliiton romahduksen mahdollisista heijastusvaikutuksista kuin kommunismin ikeeseen alistettujen eurooppalaisten kansojen vapaudesta.

– Läntisten johtajien pitäisi valmistautua tulevaisuuteen, jota he eivät voi välttää, eikä siihen, joka olisi heidän kannaltaan miellyttävin, hän toteaa.