”Venäjä suurin uhka rauhalle maailmassa”

– Tuemme kansaa, armeijaa ja koko suvereenia Ukrainaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu toteaa Twitterissä.

Hän on liittänyt tviittiinsä Viron parlamentin Riigikogun julkilausuman Venäjän julistamisesta terroristiseksi valtioksi.

Lausunnossaan Riigikogu tuomitsee jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainaa vastaan ja hyökkäyksen aikana valloitettujen alueiden laittoman liittämisen alueeseensa sekä julistaa, että Viro ei koskaan tunnusta Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamista hyökkäysten ja näennäisten kansanäänestysten kautta.

– Vladimir Putinin hallinto uhkailuineen ydinhyökkäyksellä on tehnyt Venäjästä suurimman uhan rauhalle sekä Euroopassa että koko maailmassa, lausunnossa sanotaan.

Riigikogu myös tukee Kansainvälisen tuomioistuimen ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen käynnistämiä tutkimuksia Ukrainan alueella tehtyjen rikosten tunnistamiseksi ja pitää tarpeellisena saattaa hyökkäysrikoksiin syyllistyneet syytteeseen kansainvälisessä erityistuomioistuimessa.

Viron parlamentti kehottaa kansainvälistä yhteisöä tekemään vastaavat julistukset.

Parliament of 🇪🇪 has officially declared Russian regime as a terrorist regime. We support the people, the army & the whole of sovereign #Ukraine🇺🇦 with all means available to us. Putin’s regime with his nuclear threats has turned Russia the biggest threat to peace in the whole 🌎 pic.twitter.com/nwVZYZJGdJ

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) October 18, 2022