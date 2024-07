Venäjä on ollut kyvytön etenemään Harkovan suunnassa. Samaan aikaan Ukrainan puolustusvoimien ammuspula on helpottunut, ja puolustaja on saanut luvan käyttää lännen toimittamia pitkän kantaman aseita Venäjän alueita vastaan.

Venäjä on College London -yliopiston professori Mart Kuldkeppin mukaan vaikeuksissa.

– Tässä valossa Venäjän suurin sotilaallinen salaisuus alkaa paljastua, joka on toisaalta ollut täysin ilmeistä, mutta mitä valtava propagandakoneisto pyrkii päivittäin salaamaan: nimittäin se, että Venäjän sotilaalliset resurssit eivät ole loputtomat, ja nykyisessä intensiivisessä konfliktissa ei ole mahdollista palautua kaikesta edes Iranin ja Pohjois-Korean avulla, Kuldkepp kirjoittaa virolaisessa Postimees -lehdessä.

Kuldkeppin mukaan Kreml toivoo pääsevänsä sopimukseen lännen kanssa.

– Ilmeisesti Moskovassa tällä hetkellä lasketaan, että transatlanttisessa maailmassa valtaan ovat nousemassa Venäjä-mieliset äärioikeistolaiset voimat, joiden kanssa on mahdollista päästä sellaiseen sopimukseen, joka antaisi uupuneelle Venäjän armeijalle ja taloudelle hieman hengähdystaukoa.

Moskovan haave ei kuitenkaan näytä toteutuvan. Kremlille paha takaisku on esimerkiksi Viron pääministeri Kaja Kallaksen nousu Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi.

Kallas on tunnettu tiukasta Venäjä-linjastaan, joten hänen nimityksensä ärsyttää Kremliä. Se ei Kuldkeppin mukaan sovi Venäjän tarinaan siitä, että länsi alkaa väsyä Ukrainan tukemiseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on käyttänyt jopa ”virottumista” uutena haukkumasanana. Termiä voidaan pitää ”suomettumisen” vastakohtana.

– Viime päivinä sosiaalisessa mediassa käynnistetty kiivas kampanja Kaja Kallasta ja hänen perhettään vastaan osoittaa sen, että Sergei Lavrovin pelkäämä ”Euroopan unionin ulkopolitiikan virottuminen” on todellakin Venäjän mielestä huomattava uhka, joka voisi vaarantaa tulevan sopimuksen, Kuldkepp kirjoittaa.

– Se voidaan ottaa jopa eräänlaisena tunnustuksena, hän jatkaa.