Moskovan suurimman pankin johtaja varoittaa nollakasvusta

Sberbankin johtaja German Grefin mukaan Venäjän talous on siirtynyt taantumaan.

– Hidastuminen jatkuu, kuten bruttokansantuotteen kasvuluvuista näkyy. Toista neljännestä voidaan käytännössä pitää teknisenä lamana, Gref sanoi The Kyiv Independentin mukaan.

– Heinä- ja elokuu osoittavat melko selkeitä merkkejä siitä, että olemme lähestymässä nollaa (talouskasvussa).

Taantuma korostaa Venäjän sodan lietsoman kasvun rajoja. Kasvua vauhdittavat ennätykselliset puolustusmenot, mutta sitä haittaavat heikko yksityinen kulutus ja siviili-investointien väheneminen.

Venäjän BKT kasvoi 1,8 prosenttia kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, mikä on hieman enemmän kuin ensimmäisen neljänneksen 1,4 prosenttia, mutta selvästi alle vuoden 2024 vauhdin. Venäjän keskuspankki odottaa kasvun hidastuvan kolmannella neljänneksellä ja lähestyvän nollaa vuoden lopulla.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on jo laskenut Venäjän kuluvan vuoden kasvuennusteen 0,9 prosenttiin viime vuoden 4,3 prosentista. Tämä on jyrkin lasku suurten talouksien joukossa.

Gref pani myös merkille keskuspankin ohjauskoron, joka on tällä hetkellä 18 prosentissa kahden tänä vuonna tehdyn leikkauksen jälkeen. Hänen mukaansa se olisi laskettava lähemmäs 12 prosenttia, jotta luotaisiin toivoa talouden elpymisestä.

Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina sanoi kesäkuussa, että Venäjä on saavuttanut ”kapasiteettinsa rajan”, kun taas talousministeri Maksim Reshetnikov sanoi maan olevan ”taantuman partaalla”.

Puhuessaan torstaina Kremlin hallitsemalle valtion mediakanavalle Reshetnikov sanoi, että Venäjä ”maksaa” inflaatiosta ja korkeasta ohjauskorosta ”haastavalla taloustilanteella”.

– Se näkyy makrotaloudellisissa luvuissa. Arvioidemme mukaan BKT:n kasvu heinäkuussa oli 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Kesäkuussa se oli yhden prosentin, hän sanoi.

– Monet konepajatehtaat ovat nyt vajaakäytössä. Jotkut siirtyvät nelipäiväiseen työviikkoon, toiset koko viikkoon. Kaikkialla yritetään optimoida kustannuksia, myös työvoimakustannuksia. Emme tietenkään puhu irtisanomisista, mutta tämä on meille huolestuttava merkki, Reshetnikov totesi.