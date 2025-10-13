Verkkouutiset

Ranskalainen freagtti seuraa venäläisen sukellusveneen toimia. www.x.com/NATO_MARCOM

Venäjän sukellusvene nousi pintaan Ranskan edustalla – ”Räjähdysvaara”

  • Julkaistu 13.10.2025 | 11:21
  • Päivitetty 13.10.2025 | 11:28
  • Nato, Venäjä
Ranskan laivasto seuraa aluksen toimia.
Vakavasta polttoainevuodosta kärsivä Venäjän Mustanmeren laivaston sukellusvene on noussut pintaan Länsi-Ranskan Bretagnen rannikolla.

Naton merivoimajohtoportaan mukaan Ranskan laivaston fregatti seuraa venäläisen Kilo II -luokan sukellusveneen toimia.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-palvelussa.

Sukellusveneen polttoainejärjestelmä on vaurioitunut ja vuotaa suoraan aluksen runkoon, raportoi suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU, joka on julkaissut erilaisia sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana.

VChK-OGPU kertoi sukellusveneen ongelmista jo syyskuun lopulla, jolloin se oli partioimassa Välimerellä

– Aluksessa ei ole varaosia tai päteviä asiantuntijoita, eikä miehistö pysty korjaamaan toimintahäiriötä. Vakava onnettomuus on johtanut muihin ongelmiin.

– Aluksen runkoon kertynyt polttoaine aiheuttaa räjähdysvaaran. Lähde uskoo, että miehistöllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa ”rungon tyhjentäminen” suoraan mereen.

Chris Owenin mukaan tämä on toinen vakava takaisku Mustanmeren laivastolle viime kuukausien aikana. Venäläinen ohjuskorvetti törmäsi elokuussa siviilitankkeriin Asovanmerellä Krimin edustalla.

 

 

 

 

