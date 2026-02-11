Venäläiskomentajat heittävät hyökkäysoperaatioiden aikana rangaistusyksiköt ensin taisteluun ja jättävät haavoittuneet ilman apua Ukrainan rintamalla.

Sotilas on venäläisille arvokas vain niin kauan, kun hän pystyy suorittamaan taistelutehtävän. Heti haavoittuessaan hänet hylätään oman onnensa nojaan, kertoo Ukrainan kansalliskaartin 3. prikaatin varakomentaja, eversti Vladyslav Sajenko.

Kyse on Venäjän Storm-Z-rynnäkköjoukoista. Storm-Z-yksiköt on tiettävästi koottu pääosin vangeista, jotka sotivat saadakseen armahduksen. Joukkoihin määrätään lisäksi esimerkiksi päihteiden käytöstä, rettelöinnistä tai niskuroinnista rangaistuja sotilaita.

– Vihollinen on jälleen tehnyt hyökkäysoperaatioita prikaatimme vastuualueella. Sen tavoite pysyy muuttumattomana – saavuttaa Dnipropetrovskin ja Donetskin alueiden hallinnolliset rajat, Sajenko kertoo Ukrainan puolustusministeriön alaiselle ArmyInform-medialle.

– Kuten ennenkin, vihollinen kärsi takaiskuja ja merkittäviä tappioita. Taktiikoiden osalta ainoa muuttunut asia on se, että etenemisreittejä on muutama enemmän.

Ukrainan kansalliskaartin 3. prikaatin yksiköt eliminoivat viikonloppuna 127 venäläissotilasta, 15 kappaletta erilaista kalustoa ja ottivat seitsemän sotavankia.

Kyseessä oli toinen venäläisten laajamittainen hyökkäys prikaatin vastuualueella Pokrovskin suunnalla helmikuun alun jälkeen.

Ensimmäisen laajamittaisen hyökkäyksen aikana ukrainalaiset eliminoivat 80 venäläissotilasta, 20 kappaletta erilaista kalustoa ja ottivat kaksi sotavankia.

Tuorein hyökkäys oli samanlainen kuin edellinen – venäläiset toivoivat voivansa hyödyntää joukkojensa lukumäärää ja nopeutta käyttämällä kevyitä ja nopeasti liikkuvia ajoneuvoja lähestyäkseen puolustajan asemia.

– Vihollinen käytti, kuten viimeksikin, moottoripyöriä ja useita autoja. Kaikki kalusto tuhoutui. On huomattava, että vihollisen hyökkäysten torjumisen lisäksi iskimme myös sen logistiikkakeskuksiin ja joukkojen keskittämisalueille, Sajenko kertoo.