Venäjän sotilaiden väitetään ampuvan toisiaan

Venäjän asevoimien sisäisten jännitteiden väitetään johtaneen lähes sisällissotaa muistuttavaan tilanteeseen, jossa Wagner-palkkasoturit joudutaan pitämään erillään armeijan yksiköistä tulitaistelujen välttämiseksi.

Professori Mark Galeotti kertoo inews-sivustolle Yhdysvaltain tiedustelulähteeltä saamistaan tiedoista, joiden mukaan Kremlin tavanomaisten joukkojen ja Wagnerin välille on puhjennut verinen valtakamppailu.

– Tiedämme, että venäläissotilaiden ja Wagner-palkkasoturien välillä on ollut tulitaisteluja, Mark Galeotti sanoo.

Hänen mukaansa palkkasoturit on pyritty pitämään vuodenvaihteen jälkeen kaukana muista yksiköistä. Parakit ovat erillisiä, ja joukoille on annettu eri rintamavastuut. Erityisesti sopimussotilaiden ja Wagner-taistelijoiden jännitteet ovat kasvaneet viime aikoina, mikä on näkynyt Wagner-ryhmää johtavan Jevgeni Prigozhinin ja puolustusministeriön välisenä riitelynä.

Voronezin kaupungista julkaistiin viime syyskuussa video, joissa näkyi eri ryhmittymien välinen kahakka hotellin aulassa. Palkkasoturin kerrottiin riitautuneen kansalliskaarti Rosgvardian upseerien kanssa.

Mark Galeotti sanoo tilanteen kärjistyneen huomattavasti viime syksyn jälkeen.

– Tämä johtuu epäilyksestä, että vankilasta vapautetuilla Wagner-joukoilla on runsaasti tulivoimaa, mutta ei kovin hyvää impulssikontrollia, professori toteaa.

Länsimaiset tiedustelupalvelut eivät ole toistaiseksi saaneet selville Wagner-joukkoja johtavien tahojen henkilöllisyyttä. Mark Galeottin mukaan vaikuttaa siltä, että Jevgeni Prigozhin on koonnut oman komentojärjestelmänsä mahdollisesti entisistä venäläisupseereista.

– Tiedusteluyhteisö ei ole vielä saanut selville, keitä he ovat. Jos he olisivat entisiä kenraaleita, niin heidän jäljittämisensä olisi helppoa. Näin ei kuitenkaan ole. Kyse on todennäköisesti eversteistä, everstiluutnanteista, majureista – kenestä tahansa, johon Prigozhin on kiinnittänyt huomionsa, Galeotti pohtii.

