Venäjän sotilaat söivät eläintarhan biisonin ja strutsit

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko on jakanut Twitterissä videon Yampilin eläintarhasta Ukrainassa.

– Tämä on Yampilin eläintarha (ei kaukana Lymanista). Kun se oli miehitettynä, venäläiset sotilaat söivät biisonin, peuroja, strutseja. Gosha-kameli ja sudet kuolivat nälkään. Eläinten luita ja ruumiita makaa eläintarhan alueella, Gerashenko kertoo.

Ukrainalaisten viranomaisten mukaan venäläiset sotilaat olivat niin nälkäisiä, että joutuivat syömään jopa eläintarhan eläimiä. Ukrainan joukot vapauttivat Yampilin kylän 30. syyskuuta.

Brittiläisen Daily Mail -lehden mukaan myöhemmin paikalle saapuneet pelastustyöntekijät kertovat löytäneensä eläinten luurankoja sekä lihan ja luun paloja hajallaan eläintarhan alueella.

This is Yampil zoo (not far from Lyman). While it was occupied, Russian soldiers ate the bison, deer, ostriches…Gosha the camel and the wolves died of starvation. Bones and corpses of animals are lying on the zoo's territory.

